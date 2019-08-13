【歷史】統一六角秦軍為何不帶頭盔??

中文中「甲冑」，「甲」指護身「盔甲」，「冑」指保護頭部的「頭盔」，古時另外又叫「鞮瞀」。古代冷兵器時代，士兵全副武裝披甲上陣，理所當然會認為是甲冑齊全上場。可是，我們若留意考古遺址秦始皇兵馬俑，便會發現數量龐大的兵馬俑，竟然無一人帶頭盔，究意為何呢？

流行卻不見影

先秦時代，頭盔已是頗流行的護具，雖然說青銅是罕有品，但最起碼將領來說，甲冑齊存仍然是理所當然的事。秦軍會被指士兵不帶頭盔作戰，除了有兵馬俑實物為證外，文獻《戰國策》亦有載「山東之卒，被甲冒胃以會戰，秦人捐甲徒裎以趨敵，左挈人頭，右挾生虜」這說法讓人用作佐證。這段文字指相比山東六國士兵甲冑齊全上陣會戰，但秦軍卻可以扔掉甲冑赤身裸體迎擊敵人，左手提著敵人首級，右臂挾著生還俘虜。彷佛秦人為了獲取敵人首級立功，寧可放棄安全以換取輕便上陣殺敵。

戰國七雄地圖（維基百科） 現在出土的兵馬俑，大量士兵頭上戴著一種估計是麻布做的頭巾，軍官模樣的戴著牛皮做的板狀帽子，而更多的士兵則把長髮盤在頭上，挽成一個個髮髻，當中以偏向一則的偏髻為主。而

無論是士兵還是軍官，一律不戴頭盔，身上穿的鎧甲也很簡潔，甲片減少到了最低限度，主力步兵的甲衣只是護住前胸和後背，而站在最前邊的弩兵部隊身上甚至連一個甲片也沒有，於是乎有一些軍事史專家主張「秦軍不重防具」之說。 秦兵百萬，就算盔甲簡潔，但仍然反映能生產大量護甲，可以推論一定不是資源因素而吝嗇生產頭盔。那究竟是軍事因素，抑或是其他文化因素促成這個現象？

多種說法

一般內容農場不知出處的說法，會以秦軍為了輕便為由，所以不帶頭盔，甲冑簡潔。秦軍自商鞅變法後，厲行軍功制和全國徵兵制，任何人根據所獲敵人首級，即可獲賜爵，而根據爵位高低可以有不同政治權利和經濟利益分配，這制度釀成秦軍人人好戰，上戰場勇於殺敵，希望盡量獲取首級以換軍功，亦因而寧可輕裝上陣，方便殺敵。

有專家指秦軍以髮髻分別軍中階級。（圖片來源：http://www.bmy.com.cn） 又有人以軍事文化方面來分析，與軍中識別軍階有關。商鞅制定的軍功爵由低到高共有20級，類似今天的軍銜。使用軍銜是軍事史上一個重要的轉捩點，它標誌著軍隊嚴格的等級管理制度的形成，軍銜也是軍人榮譽的標誌。軍銜必須是可以識別的，秦軍可能透過髮式、帽子和裝束來識別軍銜。軍團最前面的弩兵身穿便裝，頭髮統一梳成一個上翹的椎髻。一些身穿鎧甲的步兵卻將頭髮梳成髮辮，貼在腦後；大量的步兵則戴著這種麻布做的尖頂圓帽。從他們位置和排列來看，士兵裝束和髮式不同，可以判斷不是生活習慣差異所致，更大可能是用來識別爵位等級標誌。

以上這兩個說法筆者都有保留。以戰爭效率而言，古代頭盔製造和設計技術，配帶於身上會加重了頭部重量和體溫，的確有礙行動。但頭部是重要身體部位，一旦遇到創傷小則影響全身正常運作，重則馬上有性命之虞，為了行動效益而放棄這個重要部位防護於理不合。

現在出土兵馬俑，全部士兵只有紮髻或帶皮帽，沒有帶頭盔。（網上圖片） 而軍事文化因素方面，可能較低級的士兵不帶頭盔，以髮髻或戴皮帽識別軍階是合理，但為何為數眾多的兵馬俑，即使是疑似將軍像也不帶頭盔，為何不可以較高軍階的將領才可帶頭盔，或以頭盔設計分別軍階？而且如上文所述，甲冑亦可能已有識別軍階功能，那髮髻作為識別軍階功能已不是必然。 另有一說法筆者認為較可取，兵馬俑原型其實是秦王禁衛軍，有一定儀仗和檢閱作用，所以出於禮儀而免冑，不能單以兵馬俑型像，而推論整個秦軍將士的軍備。(1)當然，兵馬俑墓仍有未出土部份，一切留待進一步考古發掘才可再作深入論證。

(1)指文烽火工作室：《戰略戰術兵器典23：中國實戰兵器圖鑑》