【拳擊】Lomachenko vs. Campbell 14日前稱重達標

在英國時間8月31日(香港時間9月1日)，P2P世界排名第一的拳擊手Vasiliy Lomachenko（13-1,10 KO）將會對上奧運會金牌得主Luke Campbell（20-2,16 KO），以爭奪Lomachenko的WBO和WBA輕量級冠軍腰帶，以及空置的WBC冠軍腰帶。這也將是Lomachenko在英國的第一場比賽。

按WBC 冠軍賽的規定，在比賽的30天、14天和7天前，兩名選手都要進行強制性的重量檢查。根據規定，選手不得在30天前超過量級標準的10％，14天前是5％，而7天前是3％。

因為二人將於135磅比賽，所以比賽30天前需要處在145.5磅以內，14天前是141.75磅，7天前則是139磅。

在8月17日進行了比賽14日前的稱重，Lomachenko可說是已經完成減重。 按 BoxingScene，這位烏克蘭拳手已經減到了137.1磅，這意味著他在接下來的日子裡，只需要再減2.1磅。英格蘭的Luke Campbell 就在141.7磅，僅僅符合14天前的稱重規定。當他們進行30天前的稱重時，當時Lomachenko 的體重為144.5磅，而Campbell 則是147.4磅。

Lomachenko在贏了兩個量級的世界冠軍腰帶後（126磅及130磅），在上年5月進軍135磅，並擊敗了Jorge Linares，得到第三個量級的冠軍腰帶，而且已兩度防守腰帶成功。對手Luke Campbell 一直都在135磅作戰，唯一一次打冠軍戰則是在2017年，其時以分歧判定敗在Jorge Linares拳下。

比賽將在英國時間8月31日晚上，即香港時間9月1日的早上舉行。

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