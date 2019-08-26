【BJJ】巴西紫莓Açaí為何在巴柔流行　營養價值有多高？

不說不知道，巴西紫莓(Açaí / Acai)在外國巴西柔術界，可說是被神化成「十全大補丸」，除了是練習前後必備食品，更是比賽勝利方程式的其中一項。 這次跟大家輕鬆一談此「補品」。

▍有圖有真相

會引起留意，是因為這種「Açaí吹噓圖」在最近常常出現：

圖片擷取自http://bit.ly/2Hq7pVW

原圖是這樣的：

這固然是開個Açaí一個玩笑，說別人把Açaí看得太重了。但事出必有因，Açaí必定是極為流行，才會有這種反諷meme出現。

或者大家對於這種紫莓有點陌生。先看圖看看這種莓以及制成品的樣子：

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▍來自巴西的傳統食品

這其實跟藍莓很相似(就是大一點)，看不出有什麼神奇。但我們還是先看一下別人對它的介紹，以下是來自bjjee的文章《為何Açaí這麼受歡迎》：

Açaí（ah-sigh-ee）在巴西被稱為最有營養，最能提供能量的水果。 它生長在亞馬遜河的氾濫平原上。 Açaí是一種生長在巴西北部的棕櫚樹，被認為是大自然中最健康的食品之一。 它被當地人（Indígena ）稱為“içá-çai”，意思是「會叫的果實」。 幾百年來，Açaí一直是亞馬遜土著人民的傳統食物，也是民間傳說的一部份，不論在傳說和餐桌上都能找到它。

Açaí 幾十年來一直受巴西人歡迎，早餐時通常會吃一碗Açaí。 在50年代，醫生開始意識到Açaí的健康益處。 在60年代，著名的Gracie 家族建議在鍛煉前後吃Açaí。 最近，美國和歐洲的一些新的醫學研究發現了Açaí的健康益處。 Gracie Jiu-Jitsu也開始將這種水果與香蕉和一點瓜拉那（guarana，又名巴西香可可，一種天然興奮劑）混合在一起。 從那以後，它就由訓練的秘密武器，變成每一個衝浪者和注重健康的巴西人的寵兒。

過去也有說過Gracie 家族除了是巴西柔術宗家，他們推廣事物以及做生意的能力，其實也很值得我們去學習。例如他們的「Gracie 餐單」也很有名：

以上片段為Rorion Gracie到電視台介紹「Gracie 餐單」。就算不以宣傳角度看，要求研習者注意飲食其實也很重要的。

如此看來，Açaí風潮也由他們帶起，果真是文化帶領者。

▍醫學價值

跟據醫學新聞網站Medical News Today的文章，此莓確是很有醫學價值。例如它含有大量抗氧化花青素，可能可以降低氧化壓力(oxidative stress)和炎症，對腦部健康有正面影響。花青素也有研究指出可以改善記憶力及減低心臟病機率。

只是文章也有提到在2015年在《運動生物學》期刊中的一個研究，Açaí 並未有顯示與運動能力提升有直接關係，但卻可能有助身體回復：

「2015年發表的一項研究結果表明，服用Açaí 果汁6週後，並沒有改善7名運動員的衝刺能力。

然而，它與「增加血漿抗氧化活性(plasma antioxidant activity)」及「改善血脂」有關，並且它似乎有助於回復運動引起的肌肉損傷。」

▍烹調手法

最常見的食法就是整Açaí Bowl雜莓，也就是以上類似沙冰(smoothie)的水果甜點/小餐。

綜合了多個食譜，以下就是烹調手法：

1.把基底材料(Açaí、藍莓、士多啤梨、凍香蕉、水或奶)放到攪拌機內，打成稀巴爛的糊狀 2.把糊泥倒出來，在上面加入你喜歡的水果、果仁、果籽、穀物，或者什麼也行 3. 完成

所以與其叫「食譜」教大家煮，倒不如說想煮的話就買個好一點的攪拌機。

如果大家有時間的話，不妨一試！