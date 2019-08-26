【UFC】專訪Kelvin Gastelum：我的目標就是成為UFC冠軍

Kelvin Gastelum自15歲開始學習綜合格鬥，19歲時參加了第一場的職業綜合格鬥比賽，2013獲邀參加UFC第17季的The Ultimate Fighter真人show，並最終勝出成爲該季的中量級冠軍。Kelvin Gastelum認爲要在現在的綜合格鬥賽中打出好成績，全面的技術是必須要的。而Gastelum亦深信，不論是作為一位拳手或是作為一個人，也應該要不停地學習，不斷評估自己，並進行改進。

UFC 中量級拳手Kelvin Gastelum最近為宣傳即將舉辦的UFC Fight Night深圳而到訪香港，武備志把握機會與這位前UFC中量級冠軍挑戰者進行了一次訪問，請教他今次亞洲之旅的體驗和一些比賽的心得。

自小就喜歡觀看香港動作電影的Gastelum，表示能夠親身到香港，看到很多以前在電影中看到的景點讓他感到很興奮，而很多香港的食物也讓他很滿足。

「這是我第一次吃火鍋，非常喜歡它，點心也很好吃。」Gastelum笑言。

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拳手生涯並非輕易

原本是中學摔跤隊隊員的Kelvin Gastelum自15歲開始學習綜合格鬥，19歲時參加了第一場的職業綜合格鬥比賽，2013獲邀參加UFC第17季的The Ultimate Fighter真人show，並最終勝出成爲該季的中量級冠軍。

「The Ultimate Fighter 改變了我和很多拳手的生活。 它發掘了很多的冠軍和頂級的挑戰者。現時的頂尖選手，可能有一半都來自The Ultimate Fighter這個節目。它在綜合格鬥中扮演著非常重要的角色，也在我的生命中帶來了重大的影響。 」

Kelvin Gastelum認爲新人的加入對綜合格鬥這項運動的發展非常重要，尤其現在的年輕一輩都很有才華，每人的技術都越來越好，整個運動都在不斷進步。不過Gastelum也坦言不是任何人都適合成爲職業綜合格鬥選手。

「身為綜合格鬥的新人，要勝出比賽或是進入UFC都沒有捷徑可言，首先就要下苦功。你除了打比賽，還要勝出比賽。 很多人不明白要參加比賽所須要的準備。直到你真正參賽，你才會理解當中的艱辛。而我不認為人人都能夠面對這種生活。」Gastelum解釋，「你必須擁有一定的心態和決心，因為它會以不同的形式去考驗你。拳手生活雖然有它燦爛的時候，但也非常艱難，如果想過輕鬆生活的話，我不建議你成爲拳手。」

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不能缺少的全面技術

從一位專注擒抱技的選手到集中鍛煉打擊技術成爲全面型的綜合格鬥選手，Kelvin Gastelum認爲要在現在的綜合格鬥賽中打出好成績，全面的技術是必須要的。

「我的看法是，你必須懂得如何摔跤，如何面對地戰，並能夠在站立技中以對方對抗。你必須了解所有類別的技術，沒有一個類別比其他更重要。」Gastelum回想自己在技術上的成長，「我練習了擒抱技一段很長的是時間，我是10th Planet 柔術的黑帶，但我現在的團隊比較專注於泰拳，所以在過去的4、5年間，我都很專注於如何提升我的打擊技巧。」

忠於自己，不停學習

「身為一個拳手，你必須清楚明白自己。要知道自己是誰、有什麼技能、有什麼能做、有什麼不能做，而你的身體應付到什麽的程度。」Gastelum認爲比賽時需要把精神集中在自己而不是對手身上，「你需要忠於自己的技術，並要知道如何讓它們變得更好。比賽時我將焦點放在自己身上，我擁有的技能和我要做的事情，而不是對手。」

「在我沒有比賽的時候，我會盡可能地學習，無論是地面技術還是任何我想改進的部分，例如我想改進我的地站技巧，我就會在我非比賽的時間進行改善。」Gastelum深信不論是作為一位拳手或是作為一個人，也應該要不停地學習，不斷評估自己，並進行改進。

對於比賽時的比賽計劃，Gastelum表示自己比較著重隨機應變：「我知道很多選手都會遵循自己的比賽計劃，但我並不會定一個比賽計劃，我會做的為比賽定一個戰略。 例如，Robert Whitaker的的右拳和右踢都很出色，所以我們會練習如何反擊和並避免被擊中，那會使我們開始戰略的第一步。 八角籠內有不少的變數，你必須學會隨著時根據情況進行調整。」

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綜合格鬥讓世界聯繫起來

在這個亞洲之旅中，Kelvin Gastelum認爲最讓他高興的就是看到世界因爲綜合格鬥而聯繫了起來：「我很慶幸看到這項運動在世界各地的發展，以及它如何將我們聯繫在一起。就像我本來不認識你們一樣，但現在我們從現在開始就因爲綜合格鬥而聯繫起來。由於這項運動，現在全世界都建立起聯繫。」

最後問及他目前的人生目標，Kelvin Gastelum的答案非常清晰。

「我的目標是成為UFC冠軍，而到目前為止我還未實現這個目標。到我達到目標後，我會做其下一樣事情，但目前我的目標就是成爲UFC冠軍。」