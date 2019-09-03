【拳擊】Lomachenko勇奪WBC腰帶　還剩IBF便「征服世界」

周日（31/8），在英國倫O2體育館舉行世界矚目的拳擊比賽，由WBA、WBO拳王Vasyl "The Matrix" Lomachenko 跟 英國好手Luke Campbell 爭奪懸空的WBC 冠軍腰帶。

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+ 7 + 6 + 5

最後 Vasyl Lomachenko 以119-108，119-108，118-109 一致判定擊敗 Luke Campbell。Loma 距離一統四大拳賽腰帶只差一步。

假如想了解何謂「一統量級」，可參閱以下文章：

【拳擊】如何在拳擊中「一統量級」?

只是，比賽過程其實比分數顯示出來的更為緊湊， Luke Campbell 在早段一直佔優，直到Lomachenko 找到了節奏與距離，並以身體打擊奪回優勢。

▍Lomachenko vs Campbell

Luke Campbell 身高175厘米，臂展達180厘米。反觀Loma，身高170厘米，臂展卻只有166厘米，臂展跟Campbell 相差足足14厘米。由於 Lomachenko 的身高與臂展，在賽前已知在打擊距離上處於劣勢，所以普遍認為如果 Luke Campbell 能把 Lomachenko 控制在外圍，加上「主場」優勢下，或者有機會能「偷走腰帶」。



現實也確實如此，Luke Campbell 在頭兩個回合也以刺拳控制著節奏，以至 Loma 沒有打出正常水準。但在第三回合開始，Campbell 的刺拳無法為 Lomachenko 帶來足夠威脅，漸漸被Loma 以漂亮的晃身和步法屢次入攝，以後拳正中 Campbell 面門。此後 Loma 如入「無人之境」，施展魔術師般的「法術」掌控賽事。

第四回合中，Campbell 改變策略，以身體打擊作出反擊，成功擊中 Loma。可是之後卻被 Loma 「加倍奉還」，以短勾拳重拳配以多記身體打擊。雖然最後 Campbell 被回合鐘聲救回，但他的速度已被 Loma 悄悄奪去。相同情況在及後回合不時出現，Campbell 身體打擊命中Loma，然後 Loma 變得更加進取奪回優勢。

直至第七回合尾段，在一輪精彩互擊後，Loma 以一記短勾拳重擊 Campbell，一舉搶佔優勢，把Campbell 壓制在繩邊，以雨般的組合拳擊到他身上。爾後，Campbell 已經大勢已去，Loma 掌控大局，在每輪換拳都幾乎能取得優勢。

第十一回合中段，Loma 以左右身體勾拳重創 Campbell，Loma 乘勝壓上追擊，最後以身體拳後加上刺拳把 Campbell 擊倒在地。



甚至到最後十二回合，在快被 Loma 擊倒時，Luke Campbell 要用抱腿摔「解救」自己：

Campbell out here using MMA moves to stop Lomachenko 😂💪pic.twitter.com/vUt98FRoaM — GiveMeSport Boxing (@GMSBoxing) September 1, 2019

在賽後訪問中，Loma 明確指出他的下一個目標是IBF 的冠軍腰帶。而IBF 的冠軍指定戰已定於12月舉行，將由現任拳王 Richard Commey （29-2-0，26 KO）對上指定挑戰者Teófimo López（14-0-0，11 KO） 。毫無疑問，Loma 的目標便是二人間的優勝者，進行四大拳賽輕量級的統一戰。

到底這位天才選手「統一量級」之日，是否指日可待呢？假如成事的話，必定是又一矚目賽事。

