【UFC242】Khabib降服Dustin衛冕　Felder爭議下勝Barboza

繼去年擊敗復出的 Conor McGregor後，經歷被罰停賽9個月後，UFC Lightweight 冠軍 Khabib Nurmagomedov 終於迎來「冠軍統一戰」，對上「暫時冠軍」Dustin Poirier。這場比賽已於昨天在阿聯酋阿布達比舉行的 UFC 242中上演。

關於 Khabib 對 Dustin 一賽的技術分析，將不日撰文探討，敬請期待。

▍Khabib Nurmagomedov VS. Dustin Poirier

在比賽之前，拳迷們對Khabib 壓倒性的摔技優勢經已十分了解，所以大家都普遍認為 Dustin 要贏過Khabib 的僅餘希望只在於「打擊」上。而坦白而言，Dustin 的打擊能力確實不俗，始於他是能夠跟「天才」Max Holloway 鬥足五回合的拳手。

可惜，從結果而言，只是再次突顯了Khabib 在輕量級中的「強大」⋯⋯

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+ 7 + 6 + 5



▍在順境時應當感恩，在這情況下應當保持風度

在籠中訪問中，Khabib 指出他將賣出身上的"Dustin Porier"T恤捐款給Dustin 的慈善組織"The Good Fight Foundation"，以協助更多有需要的人。然後他又指自己十分尊重Dustin，而上一場「瘋狂的事」是因為「混蛋」（Bullsh*t Guy，指 Conor McGregor）所致，「MMA 是講求尊重，正是今晚所展示的。」

賽後Khabib 被問及下一場的對手人選時，他指自己仍然希望跟偶像Georges St-Pierre 進行一場慈善賽。而另一方面，UFC 主席 Dana White 亦表示 Tony Ferguson 很可能會成為Khabib 下場的對手。

反觀在Dustin 的訪問中，可見這場落敗對他大受打擊，但他說出一句話深深打動了許多人：

「在順境時應當感恩，在這情況下應當保持風度。」（When time is good be grateful, when time like this be graceful.） Dustin Porier

希望Dustin 能夠從落敗中回復，重新上路。

▍Paul Felder 在爭議中以分歧判定勝過 Edson Barboza

在UFC 242 的副賽 Paul Felder 對 Edson Barboza中，卻出現了備受爭議的賽果。

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Insane Fight ‼️ Felder gets his revenge 👏👏#UFC242 results: Paul Felder def. Edson Barboza via split decision (27-30, 29-28, 30-27).



Felder has won his last 5 fights at lightweight.



How did you score the contest? Let us know below ⬇️



pic.twitter.com/0TuA2hzzQU — ON: MMA (@OnMMA) September 7, 2019

在首回合中，雖然出現意外撞頭令Felder 面部出血，但無阻Barboza 以較佳的立技優勢取下回合。在第三回合則相反，Felder 對體力下滑的Barboza 發起主動壓迫，取得優勢。較易出現分歧的是第二回合，雖然Barboza 早段摔倒Felder，但卻被下位的Felder以肘擊劃開傷口，及後回復站立後兩者表現不分上下。照表現而言，筆者會認為Felder 以29-28勝出。



賽事的最終分數：30-27，29-28，27-30。（圖片擷取自：Damon Martin Twitter）

雖然最後Felder 以分歧判定勝出，但現場的三位裁判卻給下截然不同的分數：一位認為Barboza 30-27，一位認為Felder 29-28，一位認為Felder 30-27。

據MMA Fighting 報道，最後Barboza 團隊決定就賽果作出申訴：「我們認為Junior贏了兩輪比賽，但如果是29-28 Felder，我們不會抱怨。 對Paul Felder沒有任何反對意見，他是一個偉大的戰士，一個偉大的人，他的整個團隊也沒問題。但我認為Barboza打了一場偉大的比賽，我們將對此提出質疑。但賽果出錯，需要去檢視，避免事件再度發生。」