動畫《健身少女》 讓運動融入健身元素

曾經有人指地球上所有運動都曾在日本動漫出現，最近由《拳願阿修羅》原作者三肉必起‧牙霸子創作的《流汗吧！健身少女》推出動畫版，這作品又被視為《拳願阿修羅》世界觀補充篇。一如《拳願阿修羅》中作者對很多武術有很多細緻描述，這次以健身為主題的《健身少女》更有很多健身細節科普介紹，而作為武術版來談這個動畫，筆者想談談一些自己看法。

《健身少女》宣傳圖。(網上圖片) 《健身少女》故事講述就讀皇櫻女學院高中生紗倉響為了減肥，與千金小姐同學奏流院朱美一起加入新開幕健身俱樂部。在那裡認識健身教練街雄鳴造，向他學習健身知識。而後來同學、教打拳的上原彩也香、轉學生吉娜波特及她們老師立花里美也加入運動行列。 首先，健身運動作為一種「運動」卻在語意上需有所釐清，而這在動漫中未有正面提及。在英文中Workout(名詞)和work out(動詞)同樣解作運動，常見健美、健體或健力運動員都是說訓練為workout。前者健美和健體要針對較多肌肉線條訓練，因此在健身房有較多針對性設施，而健力運動員要針對某幾個動作的負重訓練來培養肌力，也是在健身房較容易找到相關器材，所以很容易讓人覺得上健身房等於參與相關運動。

健身是怎樣的運動

但其實正如這動漫中提及，健身涉及很多元素，例如訓練柔軟度、肌力(持久/爆發)、股肉線條、心肺能力、減脂等，很多訓練可以在街頭和家中進行，簡單如行樓梯、跳舞、打套路、健身操也是一種訓練，健身房只是一所有較多齊全設備的訓練場所而矣。健身稱為運動，不如理解為一系列訓練元素。

(圖左)《健身少女》中擁有陽光面孔卻一身大塊肌肉的教練街雄先生。(動畫截圖) 其次任何人可以按不同需求加入健身元素。現今科技發達，不同運動要針對發展怎麼肌肉群已有很多相關研究，健身運動已高度介入其他不同運動領域，諸如跳高、跳遠、賽跑及甚搏擊運動，對這些運動員來說，參與健身運動是想強化他們本身領域表現能力。劇中女主角響因減肥而參與健身、朱美因為想練一身肌肉而健身、彩也香因為在健身室開班教拳順道健身，女主角響為了要參加接力賽跑而針對訓練膕繩肌及髂腰肌群。 武術訓練若能適量引入針對性健身訓練，訓練會更事半功倍。拳擊手會勤練背肌、摔跤運動員會負投牛角沙包、有些搏擊運動員會針對以跳繩蹲舉等練腿肌力，可見健身元素讓大家按需要融入自己本來的訓練計劃中。筆者記得早兩年參觀洪拳趙志凌師傅的武館時，便已有很多不同健身器材，上世紀中歐美健身風還未於香港十分流行時，已有國術館針對訓練需要而引入負重器械。

拳願阿修羅人物登場

回到劇中，若果喜歡觀看格鬥漫畫《拳願阿修羅》的讀者，看這漫畫時會另添趣味。因為作者將兩套動漫共享一個世界觀，《健身少女》有人稱為《阿修羅》趣番外。例如《健身少女》女主角朱美姐姐，學院理事長奏流院紫音便於《阿修羅》中登場，而亦是由她的皇櫻學園集團僱用桐生剎那；在《健身少女》中以DVD健身教師登場，一身肌肉的小津俊夫，便於《阿修羅》中一開場為桐生剎那擊敗。動漫中鋪陳了不少節點，指出兩部動畫相連世界觀和人物的關係，只是《健身少女》少了那份剛陽味。

與《健身少女》分享相同世界觀的格鬥漫畫《拳願阿修羅》。(圖片來源：https://news.gamme.com.tw/) 而有些評論指這作品賣肉。若果在《阿修羅》中作者呈現了猙獰的剛陽味，那作為姐妹篇另一嘗試，走美少女路線，是作者另一種嘗試。劇中不論男女，也經常出現展示訓練成果的美態(尤其教練「街雄」)，當中所謂賣肉成份，有些頗誇張，除了搏觀眾莞爾一笑外，當然也有其吸晴理由，但大家看得輕鬆攪笑，不亦樂乎？ 最後，這雖然是一套科普動畫，但與教導身體運作機能的《細胞工廠》不同。《健身少女》除了教導營養飲食外，會切實教大家一些可落手親身參與的訓練技巧。但劇中有些細節可能遷就劇情發展，於現實健身訓練中並不合理或格外要小心。例如不會未作身體評估便會馬上上健身教練堂，新人也很少不先作拉筋或器械訓練，而直接作自由負重訓練(free weight exercise)；在家練習時，一些家中傢俬是否夠強度承受負重也是要留意。不過這些都是小瑕疵，而不失動畫的教育和娛樂意義。

健身界有句諺語：「冬天不努力，夏天徒傷悲！」健身訓練起碼三、四個月持之而恒才有明顯成果。快踏入冬天，若果只求春夏時一展身材成果，應該是時候準備鍛煉了。而若是習武的你，更不宜以季節為藉口，而應恒常努力鍛煉！

