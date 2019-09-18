【柔道】不準跟以色列選手作賽！　伊朗體育政策再牽爭議

繼一名女性球迷自焚抗議之後，伊朗的體育政策再次牽起國際爭議。在稍早前的世界柔道錦標賽上，伊朗選手Saeid Mollaei被當局要求退出賽事，避免在決賽跟以色列選手Sagi Muki碰頭。Mollaei最終選擇繼續作賽，但就在準決賽敗陣，丟掉了自己世界第一排名。 而伊朗的做法則飽受抨擊，國際柔道聯盟（IJF）總裁Marius Vizer表明，他們將會對伊朗採取制裁措施，並全力聲援Mollaei。

▍國家之下無競技

現年27歲的Saeid Mollaei，乃上屆世界柔道錦標賽的「男子81公斤以下級別」（-81kg）冠軍。今年他就來到了東京，展開自己的衛冕之旅。經過首兩輪賽事後，他將會在下場面對來自俄羅斯的奧運冠軍Khasan Khalmurzaev。但就在此時，伊朗的副首席體育部長Davar Zani，便打給了Mollaei的教練，希望他們能夠主動退賽。蓋因如果Mollaei繼續晉級，就有機會在決賽碰上以色列名將Sagi Muki。由於伊朗拒絕承認以色列的國際地位，故此一直禁止運動員跟對方選手作賽，Mollaei自然亦不例外。

不過Mollaei未有理會「勸誡」，他順利擊敗了Khalmurzaev，並儕身最後四強。於是乎他又接到了另一通電話，這回輪到伊朗奧林匹克委員Reza Salehi Amiri。他告知Mollaei，其父母已經被伊朗國安局盯上，暗示著如果Mollaei再不懂事，就會令家人遇險。據報Mollaei在收線之後，立即在後台泣不成聲。可能是基於這等壓力，Mollaei在四強敗給了比利時選手Matthias Casse，衛冕失敗。而Sagi Muki則奪得了今屆賽事的冠軍，並取代了Mollaei，成為新科世界第一。

Mollaei賽後表明，他的確很想贏得比賽，但實在別無選擇。雖然伊朗當局準許他回國，但Mollaei始終都為自己及家人的安全感到擔憂。為此他找上國際柔道聯盟（International Judo Federation）幫忙，並公開了事件。

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▍鐵幕般的體育政策

早前在國際柔道聯盟的官方Twitter帳戶上，便出現了「我支持Mollaei」（#ISupportMollaei）的Hastag。而聯盟的總裁Marius Vizer就表示，柔道是一項建基於尊重及包容的運動，任何堅守這些價值的選手，都會得到聯盟的全力支援。現時他們正為Mollaei研究各種方案，包括安排他加入難民奧運代表隊，讓他能夠脫離伊朗參與奧運。另一方面，聯盟亦會按照競技守則及奧運約章，對伊朗柔道聯盟作出制裁。而國際奧委會則要求國際柔道聯盟，就此事提交完整報告。

Mollaei的個案並非孤例。2017年，伊朗摔跤運動員 Alireza Karimi-Machiani 在 U23 世界高級錦標賽進行比賽時，便曾一度被教練終止賽事，最後以3 比 14 落敗。有指他之所以被迫打輸，是因為他的下場對手，是一名以色列運動員。

而另一宗觸動全球的事件，則發在今個月初。由於伊朗法規禁止女性進入體育場館，29歲女球迷Sahar Khodayari便試圖喬裝進入足球場，結果被判入獄。她其後在首都德黑蘭自焚抗議。國際足協以8月31日為死線，要求伊朗儘快為女性開放體育政策，但伊朗當局並沒有任何讓步。

一連串的事件不但引起國際爭議，亦令到伊朗國內的民眾深惡痛絕。大批網民在Twitter上留言，要求伊朗被禁在國際體壇上參賽，更衍生了「禁伊朗體育總會」（#BanIRSportsFederations）的hastag。

雖然伊朗近年在各項搏擊運動，如拳擊、跆拳道、柔道、散打等，都取得了優異成績，但卻不能掩飾它在政治方面的種種弊端。若果伊朗當再不修正錯誤，相信只會對國際體壇，造成更多的傷害。