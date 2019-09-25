【武編周記】窮本溯源沒問題　但其實沒歷史也沒問題

因為上星期墨西哥節慶，所以找了些資料。在搜尋墨西哥武術時，找到了一種由「傳統墨西哥武術」演化而來的門派Xilam，但網上則沒有太多的論述。 這次借此機會，說一下「武術本源」是否真的這麼重要。

▍Xilam：來自阿茲特克人與瑪雅人的武術

(圖片攝取：https://www.xilam.org/)

關於Xilam，除了一些網上討論外，就很少資料提及。其官網大多頁面為西班牙文，幸好有一頁英文說其創辦人之歷史，以下為該頁的簡單翻譯：

「我的名字是Marisela Ugalde Velazquez de Leon，我出生在墨西哥城，就在現在被稱為Tacuba的街區，在1500年代曾經被稱為Tlacopan，（西班牙人敗給阿茲特克人後逃離的道路，這個事件在歷史上被稱為“勝利之夜”）。我16歲時開始練習柔道，展開武術生涯，當時學習的原因是看到68奧運會的預賽（編註：1968年奧運在墨西哥舉行）。從那時起我就愛上了武術。

多年來我練習了很多武術系統。在80年代，我是一名中國拳法教練，當時我與一位東方男子在一起，我們接觸了一位「Xhupa Porrazo」的習者。 「Xhupa Porrazo」是一種起源於墨西哥南部的土著戰鬥風格。在這次遭遇之後，我們找到了構建墨西哥武術的重要線索。在一開始我們認為這項技術是重建系統最重要的要素。

但是在我和東方人分手之後，我遇到了我的大師：Segura Granados，他是一位傳統領袖，亦是阿茲特克儀式舞蹈的隊長。作為他的學徒，改變了我對這些技術的整體看法。從那以後，Xilam的結構就基於古老的前西班牙哲學（編註：也就是未被侵略時）。因為任何種族的人都有相同的人體結構，以致身體運動的形式是有限的，所以這種思想除了表達在身體上，亦用於個人成長上。」

▍不必所有東西都有「傳統」

因為未有查證，所以未能說明這段經歷的真偽。但「類似事件」確是並不罕見：

因為歷史大事件（奧運）而引起對武術的興趣，學習來自東方的拳法，遇到了傳統技藝的大師，從而受到啟發創出新的、又很有傳統很有歷史的武術。有些動作與其他武術類同，因為「任何種族的人都有相同的人體結構，以致身體運動的形式是有限的」。

而以上的叙述，其實跟大多數不知來源的「外國古拳法道場」類似。很多這類道場，都會以神秘的東方主義色彩作招徠，師博通常也是難以拜訪的神秘高手。

這類「東方傳統＋神秘師承」，當然是招攬客人的方法。但其實假如是認真教授搏擊技術的拳館，沒有這類「傳統」也可以是好拳館；相反，如果教學不認真，即使很有歷史的拳館亦無益於武術界。因此，只要Xilam是認真教學，其歷史源流其實並不重要。

▍「歷史」的價值

(圖片來源：GettyImages)

假如有人學武是因為某些文化歷史原因，那麼追尋這類「傳統歷史」確實是有價值的。另外亦有說法指，某些技術或會特別合適某種身型的人，因此武術本源也有助人尋找適合自己的技術。

只是，除非以上原因，否則二百多年前這個武術來自哪兒，其實沒有太大意義。最簡單的原因，是二百年前來自河南還是河北，並不影響我使用這技術的了解。因為重點在於你是否用得上、是否用得好，本源在哪沒有影響。假如技術跟你合不來，就算你老家是在本源地，也沒有幫助。

再者，計源頭的話，假如你非宗教人士，並相信所有人類都來自非洲大陸，那麼所有都可以說來自非洲的古代棍棒和石頭。

這與「師承」有點不同，「師承」本身之所以有價值，是因為一個好的師傅和師承，是一種品質保證，同時能學習該系師傅的技術與想法。它確保了教學的內容和質素，讓學習者有一定的期望和目標。

但學習一個直拳、一腳旋踢、一記扎槍，它的歷史源頭並不重要，重要的是使用者，有多了解這技術的時機用法。了解歷史或許會幫助你了解技術的背景因由，但更重要的還是要先了解自己。