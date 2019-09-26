【UFC】Daniel Cormier確認與 Stipe Miocic 再戰一場後退休

前雙料冠軍Daniel Cormier 希望在UFC 245與Stipe Miocic再打一場，並以贏出這三番戰來結束自己的職業生涯。 在Miocic 擊敗DC的一個月後，DC希望他將於12月14日(香港時間12月15早上)跟Stipe Miocic再打一次冠軍戰，這將是他的最後一場職業比賽。但按Stipe的眼睛康復進程，可能性則不大。

▍不論成敗，最後一場

「我會跟他再打一次，我想以正確的方式與他戰鬥，希望這足夠讓我取得勝利」-DC（圖片擷取自GettyImages）

我再次跟他打後，不論輸贏，我都不會再打比賽了。這將是最後一次踏入八角籠。

在UFC 241 DC在比賽的初段打得很好，只是Stipe Miocic 後來追上。在Cormier失去腰帶之後，他的未來去向就變得迷糊不清。

UFC主席Dana White上週確認了DC 和Stipe Miocic之間的三番戰。 UFC官方說，冠軍Stipe Miocic已經從上次的冠軍爭奪戰中回復，可以再參加比賽。

UFC 245 將會在拉斯維加斯的T-Mobile競技場舉行，此處可說是DC 的福地。 2018年7月，他就是在此賽場中淘汰了當時是冠軍的Stipe Miocic，成為這項UFC歷史上第二個兩料冠軍。

▍心有不甘

（圖片擷取自GettyImages）

其實與長期競爭對手、當前輕量級冠軍Jon Jones的三番戰也並非沒可能。但是這位前奧運摔跤手首要任務是收復最近的失地。

「一場真正的重量級比賽將起一項運動，我想現在我和Stipe 就處這個位置。我打算完成工作，並按照我訓練的方式比賽。」

DC 將上場的失敗歸因於他沒有依足賽前計劃般比賽。同時，在上次比賽時，DC他一直在照顧患病的父親。他的父親最近因癌症而過世。不過DC 並沒有以此為藉口，更大讚這位老對手：

「他做得實在太好了，那場比賽取決於作戰思維和 Stipe Miocic 的個人能力。他在比賽後段多次打重重的打擊我的身體。這讓我受傷並放棄追趕他，他就反擊了。」

「我並不是說我可以隨便就摔倒 Stipe Miocic，但是我肯定能比8月17日時做得更好。」

可以看到，DC 對上次敗陣心有不甘。而且他在上次比賽後就已經說自己沒有依足賽前計劃，說過「我的教練在場邊求我跟他纏鬥......我沒有做到我訓練時做的事，我讓我教練失望了」，在字裡行間都見到他耿耿於懷，並相信自己只要依計行事，不會敗給 Stipe Miocic。

▍Stipe Miocic 眼部未康復

只是Stipe Miocic 的眼部還未完全回復，他的經理人說三周後醫生將會再評估Stipe Miocic 的眼部健康，檢查過後Stipe Miocic 才能開始全接觸的訓練。那麼即使他三周後真能重返訓練場，按時間也難以在12月14日出戰。