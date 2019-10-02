【小丑/Joker】面對強勢敵人的打鬥戰術

新一輯《小丑》快將於香港上映，雖然這次是獨立故事，但這個著名蝙蝠俠宿敵，自上世紀中角色誕生以來，不斷為創作人喜愛，而多年來翻拍或再創作，但總的來說，小丑這角色仍然離不開智慧型罪犯，很多時與蝙蝠俠鬥智多於鬥力，這角色與好打完全沾不上邊。可是，這個角色卻往往在與蝙蝠俠交手中，時常出現Final Fight，雖然最終遭蝙蝠俠痛毆，但往往帶出小丑在格鬥處下風時有些不依尋常的應付技巧。而在原著中，小丑也有些經典兵器，只是過往因重點在他的心理描寫，而忽略這些附帶小節。

DC漫畫著名反派Joker。(維基百科) 小丑是於1940年由DC漫畫創作的蝙蝠俠反派角色，是至今最受歡迎漫畫反派角色之一。小丑在初登場時被描繪成一名具有歪曲、虐待狂式的幽黑感精神病患者與高超罪犯，他不具備超能力，但擁有遠超常人智慧和難以捉摸思維。他的強項不在格鬥或超能力，而是操控人心的能力。

常用暗器突襲

身為罪犯，對戰時當然不會講規矩道義，搏擊時小丑最常用的是暗器。在原著設定中，小丑是一位天才化學家和機械工程師，經常用到化學武器，例如在九十年代中的Batman電影便經常運用「笑氣」，更將有毒化學物藏於禮物、花朵、甚至塗在紫色外袍中。而在近身搏鬥中，除了較常用鎗外，小丑也會用一些暗器，例如掌心雷(手掌中有利刺，見動畫《Batman:The Killing Joke》)、彈珠、或一些不經意的隨身物，例如在電影《The Dark Knight》中他以變戲法方式將一枚No.2鉛筆突襲殺死來講數的黑邦成員。

有趣的是，有外國的粉絲盤點了小丑十大技能，當中有兩個小編認為在格鬥時十分實用，它們分別是：

1. 逃走：小丑這個智慧型罪犯，明知自己在格鬥硬碰硬上不及蝙蝠俠打不過他，所以戰鬥時經常安排好逃走方法或路線，一旦不對路便可以計劃輕鬆走人。「留得青山在，哪怕無柴燒」，小丑不會坐以待斃死戰，留命待東山再起他日再戰。相對於蝙蝠俠經常在執行任務後逃過警方追蹤，小丑逃走能力更強。

2. 超強抗痛能力：可能因受化學物影響，小丑並沒有痛感。每次給蝙蝠俠痛打，小丑都面展笑容，不帶痛苦表情，好像很享受，也讓對手猜不到他哪兒受傷哪兒特別痛，甚至影響對手心情。在對戰中不讓對手猜到你哪兒受傷很痛是十分有用，避免對方在傷口再加強攻擊，可是現實中人根本沒辦法在抗打時仍有如小丑這能力，只能在這虛構角色見到。



於5:30綜合小丑逃走技能、6:30談及小丑超強抗痛能力

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小丑最常用兵器

雖然走智慧型罪犯路線，但小丑除了擅用手鎗外，他手中也有一支常用兵器：手杖(The Joker’s Cane)。這支手杖在漫畫中設計成黑色木製手杖，手杖頂端設有一個小丑或其他鬼怪表情頭像，小丑經常以此作最終兵器。例如在動畫《Batman:The Killing Joke》小丑便經常揮動他這支手杖作武器，而在漫畫《Robin II:The Joker’s Wild》中，這支手扙更暗藏短劍，但正如上文提及，小丑用武器時是隨著突襲時使用。除了手杖外，大槌也是他常用兵器(見《Batman: Death of the Family》)，但這個造型在玩具較常見。

而以手杖作護身用途的武術中，英國的巴頓術則較為有名。



快將上映的《Joker小丑》港版官方預告片。