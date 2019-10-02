【UFC】綜合格鬥名將B.J. Penn被正式解約

UFC主席Dana White在上星期確認UFC已經正式與綜合格鬥界一代名將B.J. Penn解約。

現年40歲的B.J. Penn除了是UFC名人堂成員外更是前UFC次中量級和輕量級冠軍。B.J. Penn 2001年以22歲之齡在UFC出道，在25歲時擊敗Matt Hughes成爲當時最年輕的170磅次中量級冠軍。之後B.J. Penn放棄UFC冠軍腰帶轉戰日本的K-1系列綜合格鬥賽，在2006回歸UFC並在2008年成爲155磅輕量級冠軍。

B.J. Penn在UFC 237中與Clay Guida的一戰將成爲Penn在UFC的最後一站。相片來源：Getty Images

不過B.J. Penn近年表現非常不穩定，帶來了不少表現被評為差勁的比賽。從2010年起的11場UFC賽事中，他僅勝了一場，而最近的7場UFC比賽更是全敗。雖然Dana White曾數次揚言B.J. Penn應該退休，但因爲B.J. Penn與UFC關係一直良好，所以仍然讓他繼續比賽，並打算在年尾安排B.J. Penn與Nik Lentz作UFC生涯最後一戰。

可惜這個計劃卻被B.J. Penn 在UFC外的一場街頭打鬥打亂，亦成爲了B.J. Penn被UFC解約的導火線。事源TMZ Sports在八月尾發布了兩條B.J. Penn在夏威夷酒吧外與人打鬥的視頻，一條是B.J. Penn在街上被人擊倒在地上，另一條則是B.J. Penn在毆打同一位男性。

B.J. Penn被擊倒的是視頻，内含不雅用語：

在視頻被公開後，UFC很快就決定改變原定的計劃，並宣布不再與B.J. Penn合作。

「他不會再比賽。一切已經結束。就算沒有這件事，我本來就不喜歡他繼續出賽。」Dana White在視頻曝光後的一個訪問中表示， 「但由於我和他的一直而來的關係，既然他特意致電給我希望獲得多打一場比賽的機會，我很難拒絕他。」

「可惜在我看到那個視頻之後，我認為 B.J. 必須先專注於他的個人生活，把自己的生活重回正軌，之後才再考慮是否要再次參賽。」Dana White補充。

而除了這次的事件外，B.J. Penn在5月的比賽落敗後亦曾被拍攝到在酒吧與保安打鬥。 另外B.J. Penn還因涉嫌因土地糾紛而以刀威脅一名農夫而正受到警方的調查。

在UFC與B.J. Penn正式解約後，B.J. Penn將會恢復自由身，可以隨時參與其他組織的賽事。