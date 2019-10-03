【MMA】Cris Cyborg挑戰Julia Budd　爭奪Bellator冠軍寶座

Bellator MMA早前宣布明年1月25日的Bellator賽事將會以現任女子145磅冠軍Julia Budd 對上前UFC女子145磅冠軍Cris Cyborg 的女子冠軍賽作主打賽。這可以説是近年女子MMA綜合格鬥界中最令人期待的比賽之一。

加拿大拳手Julia Budd (13勝-2敗)在2017年3月的Bellator 174中擊敗Marloes Coenen成為首位Bellator女子145磅輕量級冠軍，並前後三次成功為自己的冠軍腰帶進行衛冕。Julia Budd從2012年起未嘗一敗，目前正在處於11連勝的狀態中，當中的勝利包括自2015年加入Bellator後的7連勝。在宣布Julia Budd將會對上剛由UFC轉戰到Bellator的前UFC女子冠軍Cris Cyborg之前，Julia Budd已經分別擊敗了Olga Rubin、Arlene Blencowe和Talita Nogueira為自己的寶座衛冕，今次將會是Julia Budd第四次為自己的冠軍寶座進行的衛冕。

Bellator現任女子145磅冠軍Julia Budd。相片來源：https://bit.ly/2o3iy8G

而身為冠軍挑戰者的Cris Cyborg當然絕非泛泛之輩。除了是前UFC女子145磅輕量級冠軍外，Cris Cyborg(21勝-2敗-1無效)亦是首位Strikeforce女子羽量級冠軍，曾經被Cris Cyborg擊敗過的對手包括Gina Carano、Holly Holm、Tonya Evinger和Marloes Coenen等。

今次Cris Cyborg在不獲UFC續約後就立即被Bellator MMA邀請加盟並獲得挑戰冠軍的機會，可見Bellator MMA對Cris Cyborg的實力和叫座力甚為看重。