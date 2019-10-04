面甲：保護以外還有這個功用…..

若大家有玩過一些日本戰國電玩遊戲，當中有些武士經常面戴面甲，看不到容貌，當中著名例子如武田信玄。這些武士面甲在日本叫「須賀」，然而早於商周年代，中國已有這類面甲出現。這次為大家談談亞洲中日兩國的面甲。

蘇村出土商代面甲繪圖。(圖片來源：知乎) 根據出土的青銅器，早於商周年代已使用面甲，主要以銅面具用於儀式上。以1976年中國陝西省城固縣蘇村出土商代青銅面具為例，它直徑11CM，背部有兩個鈕用來穿帶繩。根據專家估計，商周時代青銅面甲除了加強戰爭防禦外，亦有用於戴在死者面部，使死者靈魂在陰間得到保護、或者神職人員用在祭祀場合用來作法器，用來溝通天地神。 在中國歷史上，有兩名名將於戰陣戴面具聞名，一位是「蘭陵王」高長恭，另一位是北宋名將狄青。而這兩個人經常戴面具出陣，除了戰鬥需要外，還有一個特別原因。

狄青出戰以戴面具聞名

電影劇狄青出戰場面。(圖片來源：kknews.cc) 以狄青為例，相傳他每次上陣均戴形象恐怖銅製面具，披頭散髮，給人一種威懾感。在小說《萬花樓》中這面具又叫「人面金牌」，小說中更說這面具有邪力。由於這面具已成為他招牌，所以每次他上陣殺敵，所向披靡，敵人都認得他而沒人敢與之抗衡。而《宋史》是這樣描述狄青：「(狄)青每出入，輒聚觀之，至壅路不得行」。宋哲宗年間，皇帝為公主挑選駙馬時，都以狄青兒子狄詠作參考標準來擇。所謂有其父必有其子，可見狄青是一個頗為俊美男子，他可能與有美男子聞名之世的蘭陵王一樣，長相俊美而給人有「小鮮肉」感覺，為了增加威懾感而面戴恐怖猙獰面具。

鬼頭獅面嚇死馬

日本面甲幾種形制。(圖片來源：kknews.cc) 而從日本的面甲來參考，面盔甲形制大致分為四種：面頰（全面甲式）、頰當（半面甲式）、猿脥（側臉以及下巴）、燕形（沒有錏鍜的猿脥)半首，即保護額頭，側臉的護頰。四種樣式互相搭配，選擇性裝備。 在日本，戰國時代的面甲叫「面當頰」，以沒有鼻子的越中頰、燕頰為主，另有目下頰、總面等，幾乎所有面頰當都帶有名為「須賀」的構造，而據面甲形制推斷其設計源於中世紀的半頰。而「須賀」為懸吊構造，通常採3段或5段構造，寬度則以一般人的喉嚨為準，不過江戶時代中期以，也有出現做得特別大的須賀，稱為「大須賀」。(1)

日本盔甲中的「鬼頭獅面」，圖中面甲即為「須賀」。(圖片來源：知乎) 在平安時代中期起，日本流行大鎧，武士配合頭盔、面頰和須賀，又有「鬼頭獅面」之稱，除了保護用途外，日本武士相信帶著鬼怪樣的頭盔，可以起到震懾作用。據《日本外史》卷十六記載明朝中日朝鮮戰爭時，日本的鬼頭獅面讓「明(車)馬駭。行長(註：小西行長，日本侵朝大將)麾兵蹂之，大勝」，面具的驚嚇度讓明軍馬匹受驚。後來隨著戰爭日漸頻繁和平民參軍、火藥武器出現等因素，大鎧漸不適用或不便普及於新型形態戰爭，而漸被較輕身簡便的胴丸、腹卷和具足等所代替。

(1)三浦一郎 著、王書名 譯：《日本甲冑圖鑑》