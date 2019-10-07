【柔道】烏克蘭柔道新星Daria Bilodid

早前在日本完滿結束的2019世界柔道錦標賽，女子48公斤級比賽冠軍由將滿18歲的烏克蘭選手Daria Bilodid奪冠，並創下最年輕衛冕者記錄。這位身高有1米72柔道可人兒，亮麗外型讓她在網上擁有18萬粉絲，讓國際柔道聯盟也讚嘆她是「太美的柔道家（美しすぎる柔道家）」。

2000年Daria Bilodid生於烏克蘭，父親為柔道家Gennadiy Bilodid，Daria Bilodid從小耳濡目染，跟著父母學習柔道，2017年進入職業賽事已一直名列前茅。 初次參加大獎賽，便在內蒙呼和浩特奪大獎賽銅牌，也在荷蘭海牙戰中拿下金牌，之後更在歐洲錦標賽中獲得冠軍殊榮。

Daria Bilodid曾言她不服輸，若果輸了會要求再跟對方對打，讓她能復仇和取得勝利。她這股不服輸不放棄精神，讓她近年來奪得多個大賽金牌冠軍，亦因為高佻身材和亮麗面孔，經常在社交媒體分享日常生活美拍，吸引不少粉絲，成為世界體壇紅人。

Daria Bilodid IG (@dariabilodid7) 圖片：

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