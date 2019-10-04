【UFC】新西蘭選手精英盡出決戰UFC 243

即將在墨爾本舉辦的UFC 243是UFC第四次在澳洲舉辦的大會，而跟過往一樣，今次大會將會由不少的澳洲和新西蘭的選手出賽。

近年不少的新西蘭選手都在UFC打出好成績，而今次UFC 243的主賽可以說是以新西蘭選手為主打。對賽陣容包括Dan Hooker對上Al Iaquinta、Luke Jumeau對上Dhiego Lima以及當晚的重頭戲，由現任UFC中量級冠軍Robert Whittaker迎戰臨時UFC中量級冠軍Israel Adesanya的冠軍統一戰！

UFC中量級冠軍Robert Whittaker。相片來源：Getty Images

UFC中量級冠軍統一戰 Robert Whittaker vs. Israel Adesanya

新西蘭選手Robert Whittaker(20勝4敗) 在2017年7月擊敗Yoel Romero成為UFC臨時185磅中量級冠軍後，因為時任冠軍Georges St-Pierre決定退休而成為正式的UFC中量級冠軍。Robert Whittaker原定在2019年2月於澳洲舉辦的UFC 234中對上Kelvin Gastelum為冠軍寶座進行衛冕，但卻因為腸道疝氣而在賽前數小時緊急入院。

UFC 234的重頭戲隨即改為由Israel Adesanya (17勝0敗)對上傳奇選手Anderson Silva。Israel Adesanya成功獲勝並在之後的UFC 236中擊敗Kelvin Gastelum成為UFC臨時中量級冠軍。

在休養一段時間之後，UFC在7月初正式宣布Robert Whittaker會在UFC 243復出，並與同樣來自新西蘭的Israel Adesanya進行冠軍統一戰，看看誰才是貨真價實的UFC中量級冠軍。

UFC輕量級排名第十五位Dan Hooker。相片來源：Getty Images

Dan Hooker vs. Al Iaquinta

UFC 243的另一重點賽事將會是Dan Hooker vs. Al Iaquinta。

來自新西蘭的Dan Hooker(18勝8敗)為了要在UFC 243中出賽，他在7月擊敗James Vick後就曾高調要求UFC讓他在UFC 243中出賽，理由是希望能與隊友Israel Adesanya同場並肩作戰。UFC之後很快就宣布安排了前UFC輕量級冠軍挑戰者Al Iaquinta (14勝5敗1和)當Dan Hooker的對手。面對UFC輕量級排名第6的Al Iaquinta，Dan Hooker這場比賽無疑會是一場硬仗。

UFC次中量級選手Luke Jumeau。相片來源：https://bit.ly/2VaYSM4

Luke Jumeau vs. Dhiego Lima

同樣會在UFC 243主賽事出場的新西蘭新星還有Luke Jumeau (13勝4敗)。去年因爲手部受傷而須遠離擂台的Luke Jumeau隔了一年之後重返UFC，迎接他的會是來自巴西的Dhiego Lima (14勝7敗)。Dhiego Lima近年表現未算理想，但最近從三連敗中反彈連續獲勝，對傷愈復出的Luke Jumeau來説可以説是一位非常合適的對手。