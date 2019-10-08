【拳擊】GGG 硬仗險勝Sergiy　平民拳王重新加冕

在過去的周末，在美國紐約麥迪遜廣場花園舉行了IBF、IBO 冠軍賽事，由來自哈薩克的 Gennady "GGG" Golovkin 40-1-1 (35 KOs) 對決來自烏克蘭的 Sergiy "The Technician" Derevyanchenko 13-2-0 (10 KOs)。

經過十二回合對決後，兩人整體表現非常接近，均沒有絕對明顯的優勢。最後Gennady "GGG" Golovkin 以非常接近的比分114-113、115-112、115-112，險勝Sergiy "The Technician" Derevyanchenko，重奪一年前失落的IBF 及IBO 中量級冠軍。

縱然Sergiy Derevyanchenko 分數落敗，但他確實展示了充分的實力，以步法、拳速、技術克服臂展劣勢，跟GGG 打至不分上下的形勢，造就了一場精彩的拳賽。

以下是這場比賽的賽後回顧。

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+ 9 + 8 + 7

▍裁判分卡上的裁決差異

（圖片擷取自︰http://bit.ly/310RKDD）

在第一回合開始，GGG 先沉著應對，耐心閱讀Sergiy 的節奏和距離，以拍擋應對對方進擊。一分鐘過後，漸漸利用臂展優勢以刺拳、前勾拳試探。在接近兩分鐘時，GGG 把握一次機會，在近身擊出一記上勾拳打出組合，最後以右勾拳掃過Sergiy 頭側，將其擊倒（Knockdown）。雖然Sergiy 站起後馬上搶攻，彷彿告訴對手自己並沒有受創，中斷了GGG 的攻勢，但無改三位裁判的判分一致為GGG 10︰8。

雖然在第二回合中，Sergiy 被GGG 左勾拳擊中，右額出現傷口，但亦無礙他其後的發揮。在第二至第六回合，雙方仍是互有攻守，並沒有明顯優勢。其中兩位裁判認為Sergiy 在當中的三個回合佔優，而一位裁判認為Sergiy 在當中的四個回合佔優。連同第一回合，三位裁判評分為︰57︰56 GGG、57︰56 GGG、57︰56 Sergiy，分數相當接近。

從打法上可見，GGG 比昔日更加注重防守，多運用了拍擋、退避，但進擊方式跟節奏略欠變化，仍是以搏拳重擊為主。Sergiy 則以走位及頭身組合為主，充份利用其手速打出多元化的組合，但其快拳卻無法在GGG 的鐵下巴上取得優勢。可是，GGG 雖然防守能力上升，卻未能把防守轉化為反擊，在回合控制力上略為被動，不如以往般強勢。

另一方面，GGG 跟Sergiy 之間最大分別在於拳質（Mass）上，GGG 的拳擊比Sergiy 的更易打出得分效果。GGG 的單擊不時能夠令Sergiy 硬直，繼而展開有效攻勢。相反，在面對專注防守的GGG 時，Sergiy 的打擊往往未能打出明顯傷害。

直至第十回合為止，分數為96︰93 GGG、95︰94 GGG、95︰94 GGG。由於雙方團隊都認為未能緊握勝算，所以仍然奮力作戰，在表現上依然非常接近。可惜在裁判觀感上，GGG 最後仍以累積分數險勝。