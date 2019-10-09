【運動面罩】多名搏擊選手備戰亦有使用　模擬高原訓練有無效？　

口罩有很多類型，除了常見醫療用的口罩，亦有一種用於模擬高原訓練的運動面罩。對於搏擊運動而言，其實有沒有用呢?

▍運動口罩有什麼用

先看看售賣這種商品的公司，如何形容這種訓練工具：

高原訓練面罩是很有效的肺部呼吸肌肉訓練器具，透過不同的阻力以增強呼吸肌肉和呼吸系統的效率，在訓練時讓身體處於類似高原的低氧環境，身體不同肌群的強度與耐力因而提升。現在, 您只需一半或以下的訓練時間，便能達到同等的訓練效果，讓您變得更快、更強、更有耐力。就算不飛往高原地區，亦能體驗專業運動員的特訓。 一家健身用品公司之介紹

人們在健身房通過舉重來變得更強壯、更快和更健康。無論是負重、還是增加摩擦、拉力等方法，我們可以用不同的方法對肌肉施加負荷。高原訓練面罩經過精心設計，可通過控制空氣流通量來向呼吸肌肉施加可變的負荷。這會增加呼吸壓力，在長時間鍛煉後，您會變得更有力量和效率。但是，更好地呼吸真的重要嗎？更好地呼吸會幫助我達到健身目標嗎？ 一家在外國專售高原訓練面罩的公司之介紹

答案是肯定的。例如一個兩英里的跑步。通常當您開始放慢腳步時，並不是因為雙腿累了，而是因為呼吸困難了（疲乏）。在鍛煉中使用高原訓練面罩可以通過增加閾值潛力、疲憊時的運動強度及耐力，來減少疲勞對訓練過程的影響。使用高原訓練面罩，可以令你更持久，亦更快地達成目標。 一家在外國專售高原訓練面罩的公司之介紹

在搏擊運動中，Wanderlei Silva 是其中一位有名使用這種訓練的 MMA選手，而Bas Rutten更推出了類似商品。Anderson Silva 多次備戰時亦有使用：



最近網上常常見到的，則是播求戴面罩跑步：

New post (MUAY THAI / Cardio training - Buakaw Banchamek) has been published on Spencer Knows Fitness - https://t.co/gwyrrpRozN pic.twitter.com/sDEzazElAu — Steven Spencer (@SpenceFitness01) March 25, 2018

▍醫學意見

只是，這種面罩的成效也不是沒有受到挑戰。例如這種面罩的基本原理是「在訓練時讓身體處於類似高原的低氧環境，來讓自己的訓練效果提升」，但這一點就被質疑。首先被質疑的是，這種面罩是否能令身體處於類似高原的低氧環境。

《運動科學及藥物期刊》在2016年中就有一篇論文《佩戴高海拔訓練面罩對帶氧運動能力、肺功能和血液學變量的影響》，指出其使用的運動面罩並沒有模擬高海拔，更像是一個呼吸肌肉的訓練器具。(1)

另一個問題是，就算可以模擬類似高原的低氧環境，對訓練與運動表現來說或者亦沒幫助。

在醫學論文《低氧訓練對肌肉與運動表現有正面影響嗎?》中，就說到這類訓練是想以「住在低海拔、練在高海拔」的方式，提升在低海拔時的運動能力，只是經研究發現兩者未有一個連貫的關係。但確實發現了「練在高海拔」，也就是低氧訓練，對在高海拔時的運動能力有幫助。所以如果要到高海拔的地方比賽，低氧訓練是個挺好的適應方法。(2)

對於幫助無氧運動，也沒有證據顯示斷斷續續的低氧訓練對帶氧運動及無氧運動有明顯影響。(3)



▍對搏擊運動而言

只是這高原訓練面罩是否完全無用?

首先要指出，「使用運動面罩」與「運動能力提升」兩者的關連性，現時醫學界並未有定論，所以需要更多的研究才能說這類面罩無用。

很多使用者都指出， 這類面罩有助使用者適應如巴西柔術、MMA這類有窒息技、或者比賽時口鼻會被遮掩因而阻礙呼吸的項目。這種適應並不是單純生理上的習慣，而是令使用者在心理上對這類難以呼吸的狀態有所預備。

在寢技比試中，就算對方的絞技拿不到頸，有些時候也會遮掩到口鼻，雖然未至於要拍蓆投降，但也會感到很辛苦。如果未曾試過這類狀態，在荒亂中可能會做錯反應，也會因過分掙扎而浪費體力。如果在訓練時有試過處在此狀態，就能更冷靜面對。

另一方面，很多人都會在訓練時，想挑戰一下自己的極限，這種面罩就能提供「逆境」讓人克服。簡單來說就是「訓練那時這麼辛苦都挨得過，現在比賽我也挨得過」的信心。

如果有使用過運動面罩的讀者，也可以分享一下體驗。

參考資料：

（1）https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4879455/

（2）https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20417346

（3）https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16338719

