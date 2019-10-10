【美漫】蝙蝠俠踏入MMA擂台！　蝙蝠家族原來有職業拳手？

剛過了80歲生日的蝙蝠俠又有新挑戰！在日前公布的漫畫預告中，見到這位葛咸城的守護者，赤裸上身、戴著MMA拳套，於格鬥籠上跟一位神秘拳手對峙。看來精於格鬥的蝙蝠俠，今次終於要在MMA擂台見真章。

▍以MMA再戰Bane?

這張畫作出現在漫畫家Tom King的個人Twitter上，屬第81期《蝙蝠俠》（Batman）的先行預告，將於今個月16號正式出版。除了一貫的頭罩之外，可以見到蝙蝠俠的造型與MMA選手相當類似。他赤裸上身、穿著緊身三角褲，手上戴著MMA常用的露指拳套，並且站在格鬥籠邊。如果足夠細心，還可以見到拳套上寫著「UEC」，明顯是要影射MMA賽事組織UFC。

現時尚未知道跟蝙蝠俠對峙的背影誰屬，但按照本輯故事《City of Bane》的走向，大眾普遍估計他就是蝙蝠俠的宿敵之一Bane。當然，蝙蝠俠漫畫素來以解謎和「超展開」（Plot Twist）見稱，因此真正的答案仍然是未知之數。

▍格鬥之王新嘗試

在早前蝙蝠俠80周年的紀念文章就已經提過，這位黑暗騎士精通各種武術，包括空手道、柔術、中國武術、軍警格鬥技等。但故事中卻鮮有提及他參與過正式的格鬥賽事，因此這次走進MMA的格鬥籠，可謂是他八十年超級英雄生涯的新嘗試。

雖然蝙蝠俠本人是初嘗MMA，但他的團隊成員其實一早就在這項格鬥運動留下足跡。蝙蝠家族的新成員、第二代「蝠翼(Batwing)」Lucas Fox，便曾經是職業MMA選手，當時他的參賽理由是為了挑戰自己。

Lucas乃蝙蝠俠科研顧問Lucius Fox的兒子，因此對比起家族內的其他成員，蝠翼的戰衣更具未來感，而他亦常以各類先進科技為蝙蝠俠助拳。