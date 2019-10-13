【Bellator】Roy Nelson相隔八年再戰Frank Mir

前UFC重量級冠軍Frank Mir和前IFL重量級冠軍Roy Nelson將會在美國10月25日的Bellator 231大會中對壘。兩人曾經在2011年的UFC 130對陣，當年Frank Mir在三個回合的比賽後以分數擊敗Roy Nelson。事隔八年，場地由UFC轉成Bellator，今次再會，結果會否不一樣？

Frank Mir (左)。相片來源：Getty Images

Frank Mir (18勝13敗) 最近四場比賽皆落敗收場，包括去年4月KO敗給Fedor Emelianenko以及12月時TKO敗給Javy Ayala。 他最近獲勝的賽事已經是在2015年於UFC Fight Night 71中Todd Duffee。

Roy Nelson (23勝17敗) 目前亦同樣在三連敗的慘況中，包括去年10月KO敗給Sergei Kharitonov，及今年2月判定敗給Mirko Cro Cop。Nelson在Bellator的唯一勝利是在2017年以分數一致判定擊敗Javy Ayala。這次與Frank Mir的一戰或許會決定兩人其中一位是否該考慮退休。

Roy Nelson。相片來源：Getty Images

而除了這場壓軸重頭戲外，Bellator也宣布了Bellator 231另一場重點賽事將會是由前Bellator輕重量級冠軍Phil Davis (20勝5敗) 對上Karl Albrektsson (9勝2敗)。

Phil Davis在Bellator 180以分歧判定敗給Ryan Bader並輸掉冠軍腰帶。Davis後來一直以與Bader重賽為目標，分別擊敗Leonardo Leite和Linton Vassell，但卻在Bellator 209再次因分歧判定被Vadim Nemkov擊敗，導致挑戰者之路一時偏離軌道。今次若能夠擊敗Albrektsson，Phil Davis或許能再次成爲冠軍挑戰者候補之一。