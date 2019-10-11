【UFC】Jędrzejczyk 與 Waterson爭挑戰權　Cub 「復仇」 Kron

武備志
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今個星期日，前冠軍Joanna Jędrzejczyk 將會對上Michelle Waterson，勝者很大機會會挑戰現任女子115磅冠軍張偉麗。

當日另一場焦點賽事，將會是「柔術之神」Rickson Gracie之子 Kron Gracie，對上UFC老手Cub Swanson。而原來15年前他們曾經在另一比賽中碰上過，更大大改變了Cub Swanson往後的路。

Joanna Jędrzejczyk vs Michelle Waterson

Jedrzejczyk 曾一度以強大的打擊能力統治該量級，但由於連續敗給前冠軍Rose Namajunas而現時可說是重新上路。在以一致判定擊敗Tecia Torres後，Jedrzejczyk 試著升級至125磅挑戰腰帶，卻敗在Valentina Shevchenko手下而跟冠軍失之交臂。

Jedrzejczyk 現在回到了她曾經統治的量級，這位「挑戰者」距離挑戰冠軍似乎只差一場勝利。

另一方面，有「空手可人兒(Karate Hottie)」之稱的Michelle Waterson 現在是三連勝。如果這場能獲勝，四連勝和她的知名度幾乎肯定會為她帶來冠軍挑戰權。只是，傳言稱Jedrzejczyk的減重有問題，而Waterson亦拒絕在120磅作賽。而按現有報導指，此事純屬虛構，二人將按計劃在115磅作賽。

我不知發生什麼事，稱重是在星期五，然後你們就已經在擔心。冷靜點，沒事，都按著步驟來。
Jedrzejczyk 在星期三接受訪問時說

Michelle Waterson則在公開訓練時跟丈夫玩「踢得多近」遊戲，大放閃光彈：

Kron Gracie vs Cub Swanson

Cub Swanson 在2004年踏入職業世界，至今已有33場比賽，更有25勝11敗的佳績。只是由2017年12月敗給Brian Ortega後，已經連續4敗。

這次的對手是寢技界的天之驕子，在MMA戰績只有5戰的Kron Gracie。不過他5戰全勝，而且全都以降服取勝，確實不負其父之名。上場UFC比賽對上Alex Caceres也以降服獲勝：

Kron Gracie與Cub Swanson原來在15年前曾經對戰過。在2003年，20歲的Cub Swanson 擊敗了50多人成為了泛美巴西柔術大賽的藍帶組冠軍。接著他參加了美國公開賽，對上了其時15歲的Kron Gracie。按Cub Swanson所說，Kron Graice就像是「巴西柔術中的皇室成員」，而且在比賽中受到禮待，結果Cub Swanson 在該場比賽中以2-3落敗。此次落敗，令Cub Swanson 在當時放棄了巴西柔術的訓練，而投入了MMA的懷抱。

過了15年，現時Cub Swanson 也是一名巴西柔術黑帶，而且在MMA中更以打擊技見稱。儘管Kron Gracie 在MMA中的打擊技可以看到進步神速，但以上場比賽看來，與現時UFC選手的平均打擊水平仍有距離。

究竟重遇老對手，Cub Swanson 能否以打擊技獲勝？還是「照劇本」Kron Gracie以降服技勝出？

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