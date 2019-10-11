【UFC】Jędrzejczyk 與 Waterson爭挑戰權　Cub 「復仇」 Kron

今個星期日，前冠軍Joanna Jędrzejczyk 將會對上Michelle Waterson，勝者很大機會會挑戰現任女子115磅冠軍張偉麗。 當日另一場焦點賽事，將會是「柔術之神」Rickson Gracie之子 Kron Gracie，對上UFC老手Cub Swanson。而原來15年前他們曾經在另一比賽中碰上過，更大大改變了Cub Swanson往後的路。

Joanna Jędrzejczyk vs Michelle Waterson

Jedrzejczyk 曾一度以強大的打擊能力統治該量級，但由於連續敗給前冠軍Rose Namajunas而現時可說是重新上路。在以一致判定擊敗Tecia Torres後，Jedrzejczyk 試著升級至125磅挑戰腰帶，卻敗在Valentina Shevchenko手下而跟冠軍失之交臂。

Jedrzejczyk 現在回到了她曾經統治的量級，這位「挑戰者」距離挑戰冠軍似乎只差一場勝利。

另一方面，有「空手可人兒(Karate Hottie)」之稱的Michelle Waterson 現在是三連勝。如果這場能獲勝，四連勝和她的知名度幾乎肯定會為她帶來冠軍挑戰權。只是，傳言稱Jedrzejczyk的減重有問題，而Waterson亦拒絕在120磅作賽。而按現有報導指，此事純屬虛構，二人將按計劃在115磅作賽。

我不知發生什麼事，稱重是在星期五，然後你們就已經在擔心。冷靜點，沒事，都按著步驟來。 Jedrzejczyk 在星期三接受訪問時說

Michelle Waterson則在公開訓練時跟丈夫玩「踢得多近」遊戲，大放閃光彈：

Kron Gracie vs Cub Swanson

Cub Swanson 在2004年踏入職業世界，至今已有33場比賽，更有25勝11敗的佳績。只是由2017年12月敗給Brian Ortega後，已經連續4敗。

這次的對手是寢技界的天之驕子，在MMA戰績只有5戰的Kron Gracie。不過他5戰全勝，而且全都以降服取勝，確實不負其父之名。上場UFC比賽對上Alex Caceres也以降服獲勝：

Kron Gracie與Cub Swanson原來在15年前曾經對戰過。在2003年，20歲的Cub Swanson 擊敗了50多人成為了泛美巴西柔術大賽的藍帶組冠軍。接著他參加了美國公開賽，對上了其時15歲的Kron Gracie。按Cub Swanson所說，Kron Graice就像是「巴西柔術中的皇室成員」，而且在比賽中受到禮待，結果Cub Swanson 在該場比賽中以2-3落敗。此次落敗，令Cub Swanson 在當時放棄了巴西柔術的訓練，而投入了MMA的懷抱。

過了15年，現時Cub Swanson 也是一名巴西柔術黑帶，而且在MMA中更以打擊技見稱。儘管Kron Gracie 在MMA中的打擊技可以看到進步神速，但以上場比賽看來，與現時UFC選手的平均打擊水平仍有距離。

究竟重遇老對手，Cub Swanson 能否以打擊技獲勝？還是「照劇本」Kron Gracie以降服技勝出？