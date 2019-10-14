【UFC】Joanna 帶傷仍勝Waterson　下戰或挑戰華人冠軍張偉麗

▍Joanna腳掌受傷奮戰 仍一致壓過Karate hottie
Joanna 無疑是UFC Strawweight 中的頂尖立技選手，曾經三度衛冕冠軍寶座，直至體驗首敗為止。她兩次敗在Rose Namajunas 手上， 其後升磅與踢拳老對手Valentina Shevchenko 爭奪Flyweight 冠軍又不果。
現在Strawweight 冠軍換成了中國選手張偉麗，UFC主席便決定讓這場比賽的勝利者獲得挑戰冠軍的機會。"Karate Hottie" 以空手道打法見稱，雖然長期位於排名之內，但卻不曾爭奪過UFC冠軍，今次正是她的大好機會。
在比賽初段，Joanna 便以明顯的立技優勢搶佔比賽主導權，令Waterson 不得改變打法，以纏鬥擒抱縮短距離，但卻被JJ 沉實一一應對，更在第一回合完結前令Waterson 鼻子受傷流血，影響到Waterson 之後的回合表現。
在第二回合時，JJ 在打擊中弄傷了右腳腳背，腳背馬上呈現腫漲，但她卻好像不受影響般打出一波波的拳腳組合。在第三回合，Waterson 逮住一次機會絆倒JJ後，馬上搶到JJ 背位，並嘗試完成裸絞不果。
最後，JJ 以一致判定 （50-45，50-45，49-46）勝過Waterson。假如JJ 真的能夠挑戰冠軍張偉麗，很可能會上演一場精彩的立技大戰。
▍Cub Swanson 戰勝Kron Gracie 打破連敗後激動不已
Cub Swanson 以打擊能力見稱，他跟韓國選手Choi Doo Ho的比賽更被選為2016年的"Fight of the year"。可惜他自從2017年12月敗給Brian Ortega後，已經連續4敗，情況可謂相當嚴峻。這次的對手是「戰神Rickson」之子Kron Gracie，雖然MMA 戰績只有五戰五勝五降服，但恃著「Gracie家族」之名獲得UFC 青睞。
比賽中，Swanson 具有明顯的打擊優勢，一次又一次以重拳擊中Kron 身上，但Kron 憑藉驚人的抗打能力不斷趨前壓迫，可惜無法打出有效攻勢。最終Cub Swanson 以一致判定勝過對手，終嚐久違的勝果。在籠中訪問中，Cub 被問到勝利的感覺如何時，他回答說：「我不知該怎樣回答」，說罷更激動流淚。
賽後Cub Swanson 以16場勝利，跟Max Holloway 並列UFC Featherweight 獲勝最多的選手第二名。
▍Niko Price 以罕見「地對空」踢擊 KO James Vick
在這場比賽中，Niko Price 繼UFN 133 在下位出躺著拳KO了對手 Randy Brown後，再一次從低位以打擊KO對手，更造就了UFC 史上第二個的從下位Upkick KO。
到底當中涉及了甚麼技巧呢？大家可參看以下文章：
【MMA】「地對空攻擊」會否成為新系統？
▍Mackenzie Dern 產後重回賽場不敵
Mackenzie Dern out there swinging for the bleachers #UFCTampa pic.twitter.com/toGiVkozYK— Derek Scheving (@DRockSchevs) October 13, 2019
美女巴西柔術家 Mackenzie Dern 投身職業 MMA 後已經獲得 7-0 佳績，她自四個月前成為母親後，今次復出UFC 對上第二度登場UFC 的Amanda Ribas。可惜Dern 在速度及立技能力上不及對手，加上無法摔倒對手發揮寢技優勢，最終一致判定落敗。有網民更製作短片，嘲諷Dern 不濟的立技表現。
▍Mike Davis多番重創Thomas Gifford 引拳證中止賽事爭議
Mike Davis boxing was on display in round 1#UFCTampa pic.twitter.com/KXAhO5AfNw— UFC (@ufc) October 12, 2019
Thomas Gifford 原定在UFN 161對陣Brok Weaver，但對手在賽前6日突然退賽，於是找來Dana White's Contender Series 2018 的敗者，UFC首戰落敗的Mike Davis 頂上。
在比賽中，Mike Davis 擁有壓倒性的打擊優勢，重擊Gifford 139次，打出兩次擊倒（KD）。雖然Gifford 展現出頑強的意志，他不斷承受住Davis 的重擊，但卻無法作出有效反擊。有見及此，現場觀眾傳出不滿比賽繼續進行的喝倒聲。就連擔任現場旁述的Michael Bisping 也認為賽事應該一早完結。
可是拳證Andrew Glenn 並沒有終止賽事，反而繼續讓比賽進行，Thomas 終歸回天乏力，最終在第三回合被徹底擊倒，整個人像斷了線般面向地面倒下。
在強弱明顯懸殊的情況下，拳手立場當然不會主動放棄，而大多團隊都會視鼓勵拳手繼續作為職責。不斷承受/抵住打擊當然一方面會被視為「硬朗」、「堅強」的表現，但其實明顯對拳手的健康有著無可避免的損害，甚至危害到拳手的生命安全。因此，拳證便成為保護拳手的關鍵角色。
到底「拳證何時應該中止賽事」呢？稍後武備志將另外撰文討論。
▍UFC Fight Night 161 完整賽果
Main Card
Joanna Jędrzejczyk 勝 Michelle Waterson，一致判定
Cub Swanson 勝 Kron Gracie，一致判定
Niko Price 勝 James Vick，擊倒（Upkick），R1，1:44
Amanda Ribas 勝 Mackenzie Dern，一致判定
Matt Frevola 勝 Luis Peña，分歧判定（28–29, 29–28, 29–28）
Eryk Anders 勝 Gerald Meerschaert，分歧判定（28–29, 29–28, 29–28）
Preliminary Card
Ryan Spann 勝 Devin Clark，降服（Guillotine choke），R2，2:01
Mike Davis 勝 Thomas Gifford，擊倒 （Punch），R3，4:45
Alex Morono 勝 Max Griffin，一致判定
Deiveson Figueiredo 勝 Tim Elliott，降服 （Guillotine choke），R1，3:08
Marlon Vera 勝 Andre Ewell，TKO （Elbows and punches），R3，3:17
Miguel Baeza 勝 Hector Aldana ，TKO （Leg kicks and elbows），R2，2:32
Marvin Vettori 勝 Andrew Sanchez，一致判定
JJ Aldrich 勝 Lauren Mueller，一致判定