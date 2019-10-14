【UFC】Joanna 帶傷仍勝Waterson　下戰或挑戰華人冠軍張偉麗

▍Joanna腳掌受傷奮戰 仍一致壓過Karate hottie

Joanna 無疑是UFC Strawweight 中的頂尖立技選手，曾經三度衛冕冠軍寶座，直至體驗首敗為止。她兩次敗在Rose Namajunas 手上， 其後升磅與踢拳老對手Valentina Shevchenko 爭奪Flyweight 冠軍又不果。

現在Strawweight 冠軍換成了中國選手張偉麗，UFC主席便決定讓這場比賽的勝利者獲得挑戰冠軍的機會。"Karate Hottie" 以空手道打法見稱，雖然長期位於排名之內，但卻不曾爭奪過UFC冠軍，今次正是她的大好機會。

在比賽初段，Joanna 便以明顯的立技優勢搶佔比賽主導權，令Waterson 不得改變打法，以纏鬥擒抱縮短距離，但卻被JJ 沉實一一應對，更在第一回合完結前令Waterson 鼻子受傷流血，影響到Waterson 之後的回合表現。

在第二回合時，JJ 在打擊中弄傷了右腳腳背，腳背馬上呈現腫漲，但她卻好像不受影響般打出一波波的拳腳組合。在第三回合，Waterson 逮住一次機會絆倒JJ後，馬上搶到JJ 背位，並嘗試完成裸絞不果。

最後，JJ 以一致判定 （50-45，50-45，49-46）勝過Waterson。假如JJ 真的能夠挑戰冠軍張偉麗，很可能會上演一場精彩的立技大戰。

▍Cub Swanson 戰勝Kron Gracie 打破連敗後激動不已

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Cub Swanson 以打擊能力見稱，他跟韓國選手Choi Doo Ho的比賽更被選為2016年的"Fight of the year"。可惜他自從2017年12月敗給Brian Ortega後，已經連續4敗，情況可謂相當嚴峻。這次的對手是「戰神Rickson」之子Kron Gracie，雖然MMA 戰績只有五戰五勝五降服，但恃著「Gracie家族」之名獲得UFC 青睞。

比賽中，Swanson 具有明顯的打擊優勢，一次又一次以重拳擊中Kron 身上，但Kron 憑藉驚人的抗打能力不斷趨前壓迫，可惜無法打出有效攻勢。最終Cub Swanson 以一致判定勝過對手，終嚐久違的勝果。在籠中訪問中，Cub 被問到勝利的感覺如何時，他回答說：「我不知該怎樣回答」，說罷更激動流淚。

賽後Cub Swanson 以16場勝利，跟Max Holloway 並列UFC Featherweight 獲勝最多的選手第二名。

▍Niko Price 以罕見「地對空」踢擊 KO James Vick

在這場比賽中，Niko Price 繼UFN 133 在下位出躺著拳KO了對手 Randy Brown後，再一次從低位以打擊KO對手，更造就了UFC 史上第二個的從下位Upkick KO。

到底當中涉及了甚麼技巧呢？大家可參看以下文章：

【MMA】「地對空攻擊」會否成為新系統？

▍Mackenzie Dern 產後重回賽場不敵

Mackenzie Dern out there swinging for the bleachers #UFCTampa pic.twitter.com/toGiVkozYK — Derek Scheving (@DRockSchevs) October 13, 2019

美女巴西柔術家 Mackenzie Dern 投身職業 MMA 後已經獲得 7-0 佳績，她自四個月前成為母親後，今次復出UFC 對上第二度登場UFC 的Amanda Ribas。可惜Dern 在速度及立技能力上不及對手，加上無法摔倒對手發揮寢技優勢，最終一致判定落敗。有網民更製作短片，嘲諷Dern 不濟的立技表現。

▍Mike Davis多番重創Thomas Gifford 引拳證中止賽事爭議

Mike Davis boxing was on display in round 1#UFCTampa pic.twitter.com/KXAhO5AfNw — UFC (@ufc) October 12, 2019

Thomas Gifford 原定在UFN 161對陣Brok Weaver，但對手在賽前6日突然退賽，於是找來Dana White's Contender Series 2018 的敗者，UFC首戰落敗的Mike Davis 頂上。

在比賽中，Mike Davis 擁有壓倒性的打擊優勢，重擊Gifford 139次，打出兩次擊倒（KD）。雖然Gifford 展現出頑強的意志，他不斷承受住Davis 的重擊，但卻無法作出有效反擊。有見及此，現場觀眾傳出不滿比賽繼續進行的喝倒聲。就連擔任現場旁述的Michael Bisping 也認為賽事應該一早完結。

可是拳證Andrew Glenn 並沒有終止賽事，反而繼續讓比賽進行，Thomas 終歸回天乏力，最終在第三回合被徹底擊倒，整個人像斷了線般面向地面倒下。

在強弱明顯懸殊的情況下，拳手立場當然不會主動放棄，而大多團隊都會視鼓勵拳手繼續作為職責。不斷承受/抵住打擊當然一方面會被視為「硬朗」、「堅強」的表現，但其實明顯對拳手的健康有著無可避免的損害，甚至危害到拳手的生命安全。因此，拳證便成為保護拳手的關鍵角色。

到底「拳證何時應該中止賽事」呢？稍後武備志將另外撰文討論。

▍UFC Fight Night 161 完整賽果

Main Card

Joanna Jędrzejczyk 勝 Michelle Waterson，一致判定

Cub Swanson 勝 Kron Gracie，一致判定

Niko Price 勝 James Vick，擊倒（Upkick），R1，1:44

Amanda Ribas 勝 Mackenzie Dern，一致判定

Matt Frevola 勝 Luis Peña，分歧判定（28–29, 29–28, 29–28）

Eryk Anders 勝 Gerald Meerschaert，分歧判定（28–29, 29–28, 29–28）

Preliminary Card

Ryan Spann 勝 Devin Clark，降服（Guillotine choke），R2，2:01

Mike Davis 勝 Thomas Gifford，擊倒 （Punch），R3，4:45

Alex Morono 勝 Max Griffin，一致判定

Deiveson Figueiredo 勝 Tim Elliott，降服 （Guillotine choke），R1，3:08

Marlon Vera 勝 Andre Ewell，TKO （Elbows and punches），R3，3:17

Miguel Baeza 勝 Hector Aldana ，TKO （Leg kicks and elbows），R2，2:32

Marvin Vettori 勝 Andrew Sanchez，一致判定

JJ Aldrich 勝 Lauren Mueller，一致判定