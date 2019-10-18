【比賽】第七屆世界軍人運動會　土耳其選手支持「和平之泉」行動

「世界軍人運動會」今日正式在武漢市開打，賽事共有全球一萬名軍人運動員參與。雖然賽事的主旨之一，是希望為和平作出貢獻。但土耳其摔跤選手 Taha Akgül在接受媒體訪問時表明，希望以獎牌聲援最近在敘利亞北部出兵的土耳其軍隊。未知他的這番言論，會否引來國際體壇的反彈。

▍為和平而競技

今天是第七屆世界軍人運動會舉行日子，這個由「國際軍事體育理事會」(Conseil International du Sport Militaire, CISM)每四年舉辦一次的運動會，將於2019年10月18日至27日，於中國武漢舉行。屆時有來自各國一萬名軍人運動員，參與27項比賽項目，當中涉及的搏擊運動包括劍擊、拳擊、摔跤、柔道和跆拳道等，規模僅次於奧運。

早於第一次世界大戰後已有國際軍事體育運動會。1919年巴黎曾舉辦盟國運動會，來自五大洲18個國家總共1500名運動員角逐24個比賽項目，當時只限正在服役或曾在戰時服役的男性軍人參與。1946年Colonel Henri Debrus上校等人組建了盟軍體育委員會，但於1947年解散。一直到1948年2月18日，五個創始國丹麥、比利時、法國、盧森堡和荷蘭在尼斯宣布成立國際軍事體育會，該會旨在各國軍隊之間增進了解、建立信任，減少戰爭威脅，鼓勵各類軍事體育運動、發展各會員國隊伍間友好關係；促進體育運動發展，為爭取普遍和平作出貢獻。其後有世界多個國家加入，並於1995年9月舉行第一屆世界軍人運動會。

▍脫不開的國家情意結

世界軍人運動會與其他大型國際賽不同，因CISM不是營利國際組織，經費主要來自成員國會費，所以比賽勝出者只獲獎章而沒有任何獎金。而過往世界軍人運動會各個項目藥檢，很少發現使用違禁藥物。這可能與這個運動會推崇軍人的榮譽和信任有關。

現在全球雖然沒有大規模戰爭，但地區戰事不斷，也讓這次世界軍人運動會和參加者之目的添上一些討論色彩，當中亦涉及搏擊項目的運動員。

某些國際級運動員，會因種種原因透過入伍參加世界軍人運動會。以摔跤項目為例，四十個土耳其摔跤手，當中包括擁有亞洲和歐洲賽銜頭選手但已入伍土耳其軍隊(The Turkish Armed Forces)的士卒。這些國際摔跤好手包括 Taha Akgül和Rıza Kayaalp，他們都希望透過參與是次運動會來振奮軍心。

剛在上個月的世界摔跤錦標賽剛奪得銀牌(今年亦於歐洲錦標賽奪125公斤金牌)的Akgül，就在接受外國媒體訪問時提到，「我們國家正面對挑戰，軍隊在敘利亞參與民族鬥爭。我們希望代表土耳其在中國這次比賽中得獎牌。」以此回應土耳其向敘利亞北部武裝分子所展開的和平之泉行動」（Operation Peace Spring）。

由今個月9號開始，土耳其軍隊跨境進入敘利亞東北部，聲稱是要打擊跟「恐怖組織」庫爾德工人黨（PKK）密不可分的民兵部隊。此舉引來國際社會反彈，質疑土耳其正在對庫爾德人進行種族清洗。而美國總統特朗普宣布把美國軍隊調離北敘利亞的決議，亦被批評是默許土耳其的侵略行動。

這次 Taha Akgül高調支持祖國的軍事行動，未知會否在國際體壇造成回響。但可以肯定的是，以軍人作為參賽者的「世界軍人運動員」，實在很難擺脫戰爭本身。

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