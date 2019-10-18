「小個子」奪無差別量級第三名　Lachlan Giles 的英雄之路

無差別量級一直都是重量級(99kg)及超重量級(+99kg)的天下，但今年ADCC出現了例外。 在77kg 量級比賽的Lachlan Giles， 在今年挑戰了無差別量級(Absolute)並得到了第三名，成為了寢技界的英雄，話題量甚至比第一名，而且本來已很出名的Gordon Ryan 更甚。 以小勝大，如何可能?

ADCC 2019 無差別量級的第三名

Lachlan Giles 先參加了77kg 的比賽，但在第一輪中就輸了。但是今天，在無差別量級中，他變成了一個巨人殺手。

首先，他用Heel Hook 降服了Kaynan Duarte 並震驚了所有人，後者正是新鮮出爐的+99kg 量級冠軍。隨後進入第二輪比賽，他再次降服了對手。這次是Patrick Gaudio，一位在99kg 比賽的好手。

Lachlan Giles 的下一個對手是99kg 量級的冠軍Gordon Ryan 。Lachlan Giles 試圖以讓他擊敗前兩個對手的方法進攻，但Ryan 擺脫了Giles 的控制，並拿到了騎乘位置，最終拿到背後位置降服了Lachlan Giles 。

在銅牌爭奪戰 Lachlan Giles 對上Mahamed Aly 。很多人在賽前都認為，連場與比他更壯更重的人作賽，他已經筋疲力盡，在銅牌戰中難以對這位+99kg 級的對手造成威脅。從下圖就能看到身形差距：

(網上截圖)

Lachlan Giles 以驚人的速度進攻，並執行他的比賽計劃，最後再次以腳鎖擊敗對手，成功獲得了ADCC 2019 無差別量級的第三名。

雖然77kg 絕不是「細粒」 ，但面對多個重自己22kg 以上的壯漢，都能以降服獲贏，並得到了第三名。以小勝大，就係咁簡單。

技術

技術上其實一點也不簡單，他知道自己的強項是腳鎖，但如果用一般的切入方法，會很容易被比自己重的對手壓垮，所以選擇了首先以一腳預防對方壓下來，再以外圍再轉入。如何把對方控制在一個距離，不讓對方轉身離開，又不讓對方壓下來，他也有細心想過：

+ 2

另一點是這種切入方法，因為跟正常的腳鎖姿勢不同，就算預備位置做好後，對方仍會覺得未受威脅：

+ 3 + 2

大家可以看看這段由巴柔大師Bernardo Faria 訪問 Lachlan Giles的影片，從而了解更多 Lachlan Giles的想法：

當中涉及的細節肯定更多，舉出以上例子只是想指出他對自己的作戰計劃，以及會面對什麼難題，有很清晰的想法。並且能以自己擁有的優勢，例如速度和對腳鎖的理解，把想法運用出來。

有趣的是他對腳鎖的理解，很可能跟他的論文有關。Lachlan Giles 擁有物理治療的博士學位，論文正是跟膝頭有關：《髕股關節疼痛患者的四頭肌萎縮的評估和康復》(1)，而髕骨股骨疼痛症候群（Patellofemoral Pain Syndrome）指的是膝蓋附近慢慢發生的疼痛。

http://arrow.latrobe.edu.au:8080/vital/access/manager/Repository/latrobe:42236?exact=sm_type%3A%22Thesis%22

說他靠的只是讀書當然是誇張了，但他絕對知道你的膝蓋可以如何扭動，以及不應該如何扭動，因此他也知道需要怎樣的控制、哪種位置、多強的力度就能達到他的效果。

所以有網友說他是「為自己「製造」顧客的物理治療師」，因為如果對手受傷了，也可以替對手做康復治療。其實這也太可怕了吧?

