【PRIDE】 歷史性的揚旗大會

1997年10月11日，Pride Fighting Championships在日本東京的東京巨蛋首度舉行，當時原本只是一次性的賽事，但卻因為大受歡迎而演變成為一個持續舉辦的大型賽事系列。直到2007年因公司營運出問題而結束的10年間，PRIDE共舉辦了68個大會，為拳迷帶來了不少的精彩賽事。而若追溯PRIDE的起始，其實一切是源於一場職業摔角與巴西柔術的面子之爭。

因為橫掃北美UFC的Royce Gracie曾經表示他的三哥Rickson Gracie才是家族中擁有最強實力的格鬥家，Rickson Gracie在1994年受邀參加日本的Vale Tudo Japan賽事，並大獲全勝連敗三人成爲當屆的冠軍。當時日本的職業摔角UWFi組織向Rickson Gracie招手，邀請Rickson加入UWFi，但Rickson卻表示對與假格鬥家對打沒有興趣而拒絕邀請。Rickson的用詞引起了日本職業摔團體的不滿，於是日本摔角手安生洋二特意從日本飛到Rickson在美國洛杉磯的道場向Rickson進行挑戰，但卻慘敗收場。

Gracie家族：Royce Gracie (左上一), Rickson Gracie (右上一)。 相片來源：https://bit.ly/35JF9rH

之後Rickson於1995年的Vale Tudo Japan賽事中再次奪冠，而被他擊敗的三位選手當中有兩位當時也是職業摔角手。在當時的日本，職業摔角手普遍被大眾視為真正的硬漢，也是實力強橫的格鬥家。在Gracie家族在北美的UFC打響名號後，摔角是「最強格鬥技」的形象難免受到挑戰，加上Rickson已經擊敗了數位日本的職業摔角手，高田延彦決定挺身而出挑戰Rickson以捍衛日本職業摔角的威名。

異種格鬥在當時對日本職業摔角手來說也不算是什麼新鮮事，70年代時安東尼奧·豬木就曾挑戰拳王穆罕默德·阿里和奧運柔道金牌得主Willem Ruska等不同界別的選手。

1976年，阿里對豬木。相片來源：https://lat.ms/2Mu3pa1

於是，以高田延彦對Rickson Gracie這場比賽為重點，PRIDE在1997年10月11日正式舉辦，吸引了3萬7千名觀眾入場觀看。除了高田延彦和Rickson Gracie外，在這個大會出場的還有Dan Severn、Kimo Leopoldo、Gary Goodridge和Oleg Taktarov等幾位當時在UFC打響了名號的選手。

北美版PRIDE 1 DVD封面，Rickson Gracie在中間，旁邊四人是Oleg Taktarov、Kimo 、Dan Severn和Gary Goodridge。相片來源：https://amzn.to/2OXwHPK

Rickson Gracie對高田延彦被期待為新一場的世紀之戰。相片來源：網上截圖

經過六場的賽事後，高田延彦對Rickson Gracie這場壓軸重頭戲終於在萬衆期待下正式開始，但可惜，這場重點賽事持續了不到五分鐘，Rickson Gracie在第一回的4分47秒時用十字固成功降伏高田延彦，讓當時職業摔角是最強格鬥技的形象完全破滅。

Rickson Gracie和高田延彦在一年後的PRIDE 4中再次碰頭，而Rickson Gracie再次在第一回合就以十字固擊敗高田。高田延彦兩次的敗績讓他受到千夫所指，職業摔角的形象也大受影響。幸好，這時有另一位職業摔角手開始在PRIDE嶄露頭角，並在之後的PRIDE賽事中擊敗多位Gracie家族的選手，成功挽回了職業摔角手的威名，而這位職業摔角手就是後來的綜合格鬥界傳奇 - 櫻庭和志。

險些將職業摔角強悍形象完全粉碎掉的十字固。相片來源：網上截圖

從1997年直到2007年因公司營運出問題而結束的10年間，PRIDE共舉辦了68個大會，為拳迷帶來了不少的精彩賽事，即使直到創辦後22年的現在，PRIDE仍然是一個令人難忘的綜合格鬥組織。