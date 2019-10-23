【德仁繼位】傳說能控制風向的天叢雲劍

昨天是德仁天皇的「即位禮正殿之儀」，對外正式宣告登基。而早於五月即位時德仁天皇在「劍璽等承繼之儀」中(日本天皇即位要經過幾個儀式，五月至今一共有五個儀式)，已接收了象徵皇室三件神器：「八咫鏡」、「天叢雲劍」及「八尺瓊勾玉」。當中「天叢雲劍」，相傳自古以來便一直收於劍匣中，沒有人見過，當中原因為何呢？

按日本神話《古事記》等載，天照大神的弟弟須佐之男命(又名「素戔鳴尊」)降臨地上界，遇上一位呼叫救命的美女奇稻田姬。她說有一條叫八歧的大蛇，每年要吃一個美麗的姑娘，今年輪到她。須佐之男命決定斬殺這條恐怖大蛇。當時他握有十把劍，在斬斷蛇尾的時候，刃口崩缺。回頭一看，蛇尾已長出一把劍。須佐之男命並沒把這把神劍據為己有，而將其命名「天叢雲劍」，獻給了姐姐天照大神。天孫降臨時，這把劍又返回地上界。

到了第12代景行天皇時代，天皇派兒子日本武尊(又名「倭建命」)平定東國。在伊勢神宮，日本武尊從倭姬命那裡受納了這把天雲叢劍。日本武尊抵達駿河國時，受騙到草原上獵鹿。當地酋豪以火箭焚燒草原，又殺掉馬匹，以防他逃脫。日本武尊以天叢雲劍砍草開路。其間，他發現天叢雲劍可控制風向，終能倖免於難，於是他將天叢雲劍命名為「草薙劍」。

由於三件神器意義重大，所以一經出世真品便分別安放在三個不同地方。「八尺瓊勾玉」放在皇宮、「八咫鏡」放在伊勢神宮、「天叢雲劍」放在熱田神宮。天雲叢劍安放於熱田神宮的由來，有說日本武尊奪得天叢雲劍後，一旦不保留此劍在身，便失去神力保護，遭遇荒神作崇，最後死於能褒野。日本武尊在臨死前，把劍留在了尾張氐之女，他東征時娶了為妃的宮簀媛那兒，之後宮簀媛把劍留在了尾張國的熱田神宮。(1)而據《日本書紀》，天叢雲劍被認為導致天武天皇生病，於是在688年從天皇寢宮移出，遷置於熱田神宮內。

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根據《平家物語》所載，平氏一族在源平合戰期間，於壇之浦之戰中戰敗，族人抱著年幼的安德天皇和三件神器一同投海自盡，最後玉(放在盒)和鏡都浮上水尋回，唯獨神劍無法找回。若《平家物語》所言屬實，之後歷代天皇加冕所用寶劍可能並非原物。

名古屋大學教授河西秀哉（Hideya Kawanishi）接受外國媒體訪問時表示，連「天皇也從沒有見過它們」。登基儀式中使用的神器都是複製品，即使是這些複製品也不會在儀式上公開亮相。

據說三大神器真品均收於寶盒內，一直未有人見過。(編按：若沒見過真品何來複製品?)傳說在江戶時代，熱田神宮的大宮司和其他神職人員出於好奇偷偷看了天雲叢劍，但不久偷看者相繼神秘死去。只有一個人沒有死，他便把這經歷記錄下來，這文獻便是神祇宮代吉田家所藏《玉簽集》。書中記錄天雲叢劍全長85cm，柄長50cm，刀柄上刻有魚的背骨，劍刃有一定厚度。劍形如菖蒲葉狀，整體呈白色，屬於白銅製的狹縫銅劍。(2)

而日本江戶時代儒學家林羅山在其《神道傳授》一文中將儒家提倡之王道與三神器合而為一：鏡代表智，玉代表仁，劍代表勇。智仁勇三德是王道的思想意涵，王者若以此三德治理國家，則王道即是神道，就如同鏡擬為日，玉擬為月，劍擬為星，三者俱備後天地皆明。

(1)(2) 姜建強《另類日本天皇史》