【功夫傳奇IV】吳哥王朝稱霸中亞拳術：鬥獅拳

公元九世紀柬埔寨吳哥王朝以鬥獅拳雄霸中亞，可是隨著王朝衰落，外族入侵，昔日聞名東南亞的鬥獅拳亦因為政權打壓而幾乎失傳。九十年代柬埔寨建立民主政府，在全國上下和政府努力下，柬埔寨鬥獅拳再度復興。 《功夫傳奇IV：再闖武林》第二集，兩位主持陳志忠和蔡鎮崑將拜訪柬埔寨不同地方武者，了解這門近年嶄露頭角，將於2023年東南亞運動會第一次成為比賽項目的武術：鬥獅拳(Bokator)。 文、攝：賴家俊

柬埔寨拳是近年才復興的拳術。七十年代赤柬政府打壓武術，很多拳師遭到屠殺，直到赤柬倒台，在美國的柬埔寨武者尚金憲(San Kim Sean)才歸國推動柬埔寨拳復興運動，在倖存拳師和政府支持下，他整合了一套有位階的搏擊系統，並命名為Bokator。現在柬埔寨各地不同流派拳師，對外均沿用統一名稱Bokator。

▍Wilson：融入舞蹈樁法甚具特點

《功夫傳奇IV》主持陳志忠。(賴家俊 攝) 陳志忠(Wilson)十多歲起練中外周家，後來亦學習詠春、周家螳螂、白眉等國術功夫，為了充實擂台搏擊經驗，再學習泰拳和跆拳。早於《功夫傳奇》第二輯時，已擔任主持負笈韓國習武。由於香港並無柬埔寨拳傳人，Wilson知悉他將拍攝是次節目，於是蒐集資料，提早到訪柬埔寨鄉郊，了解當地武術情況。 「拍攝前我以為鬥獅拳好像泰拳，而當我資料蒐集時發現這門武術很少資料，很神秘。我到達當地村莊，原來當地不少拳師，以口耳相傳和身體記錄了祖傳技藝，而且很有系統和明確對戰思維，只是他們不以文字對外發布。」

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柬埔寨拳除了拳腳功夫外，還有摔技和寢技。Wilson表示，這些技術還有更深入層次，例如拳以外又有掌法，肘技除了大家常見的「米」字型打法外，還有很多想不到的打擊角度，而且更有長短不同兵器。

最令Wilson難忘的是鬥獅拳對戰時，拳手看似跳舞的站樁。

「除了Bokator外，我們亦學習傳統摔跤。這兩種武術都有比賽，但比賽時拳手卻會像跳舞般不斷左右轉樁，有點像韓國拓肩。鬥獅拳也會像古泰拳一樣拳手會有單腳站樁，這些如跳舞或單腳的樁法背後有攻防戰略。例如鬥獅拳可落地，單腳站樁看上去和對手有一段距離，但拳手只要落地一個翻滾，可以瞬間埋身攻擊。」

▍崑：二人對拆絕佳訓練

另一位主持蔡鎮崑(阿崑)，自小對武術有濃厚興趣，拜意拳伍志恒師父門下學習意拳多年，曾參加多場散打和拳擊比賽。

《功夫傳奇IV》主持蔡鎮崑。(賴家俊 攝) 「這次親見鬥獅拳比賽，發覺拳手在對戰時喜歡走外門，不前衝。尤其在擂台搏擊中，我見到柬埔寨拳手對泰籍拳手時，要麼以肘膝打十分埋身距離，要麼用踢腿打遠距離，甚少打拳擊距離，反而泰籍拳手不斷搏拳。在鄉村學習傳統流派時，他們十分清晰以怎麼技術打自己想打的距離，這個搏擊經驗令我很有啟發。」 而對兩位主持最深印象，是鬥獅拳對不同身位打法都有詳細要求和技法配合。 阿崑表示在學習傳統流派時，他們要求拳手由蹲下的低樁做起，他們認為在最低身位打是最難。當你蹲下時，對手攻擊你範圍其實少了很多，而且蹲下時突然彈起或滾地翻身，速度會快過走步。

Wilson補充，他們在其他流派學習時同樣對站樁身高有極高要求。鬥獅拳有站、半蹲、蹲下和跪下不同高度樁架，不同樁架會配合相關姿勢，例如翻滾動作等。他以跪樁為例，跪下時對方打你的地方只有頭部，反過來你也只需要考慮如何因應這部位配合攻防。

鬥獅拳特別注重二人對拆訓練。

「其他武術都有對拆，但鬥獅拳的對策甚有真實打鬥味道，可觀性高好真實，而且二人對拆可訓練協調和距離感，鍛煉自然反應。記得拜訪國家隊時，他們很少打沙包，較多是二人對拆。有一次見當地人以未開鋒兵器對拆時，刀鋒交錯一刻可以打出火花，可以看到他們雖然只是『表演』，但十分認真。」阿崑給小記分享他在練習期間，避雨時拍下兩位小孩對拆的片段。(見下面片段)

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▍鬥獅拳可剛可柔

近年柬埔寨政府積極推廣鬥獅拳擂台活動，擂台上拳手英姿也讓鬥獅拳添上幾分剛陽味。但阿崑表示，他起初以為鬥獅拳很剛猛，但原來也有柔的一面。

「其中一個師父和我對掌，好似太極高手一樣，那種力不鬆又不緊，你要親身感受才能明白。」

而鬥獅拳可以迅速在全球崛起，兩位主持不約而同表示柬埔寨人上下一心推廣自己國術，是當中關鍵。

Wilson表示：「鬥獅拳有傳統武術一支，亦有由政府推動整合轉化為搏擊運動一支。但不論那一派別他們對外都只叫自己為Bokator，不分彼此。在柬埔寨，你會感到鬥獅拳是很時尚的運動，很多青年人會觀賞拳賽，不論怎麼地方當地人都可答到你怎麼是Bokator，好像全民參與一樣。」