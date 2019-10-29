【武打星蹤】容天佑：截拳道之本為哲學　《解決師》辛苦在打欖球

最近播放的劇集《解決師》，不曉得大家有沒有留意王浩信身邊的幾位年青學生？原來在這批看似稚嫩的後晉當中，有一位已經習藝十多年的武者。他乃截拳道第五代傳人，因為《功夫新星》而正式走到幕前。 對他來講，武術就是堅持。不論是肉體還是精神上的損傷，只要撐得過去，就自然可以打出一片天：他的名字叫容天佑。

▍由體弱習武到「功夫新星」

現年24歲的容天佑，4歲的時候因為體弱，被家人送去學習跆拳道。後來在8歲那年參加了無綫節目《有招出招》，認識了吳永森師父，拜入他門下成為截拳道第五代傳人。

正是在吳師父的鼓勵底下，天佑在2011年參加了選秀節目《功夫新星》，獲得了第三名。數年後他順利從第27期藝員訓練班畢業，正式踏上幕前。回想起自己的演藝道路，天佑第一個想答謝的人，自然是師父吳永森。他不僅是一位優秀的武術師傅，同時也參與過不少拍攝工作，故此往往能給予天佑寶貴意見。

另一個令他留下深刻印象的前輩，是錢嘉樂。他在《功夫新星》裡擔任主持，而天佑第一部較重戲份的電視劇《拆局專家》，亦是跟錢嘉樂做對手戲。劇中天佑飾演錢嘉樂失散多年的兒子，由於痛恨父親拋妻棄子，故此兩人有一場非常激烈的爭執戲碼。錢嘉樂當時便教導天佑，只需要熟讀對白，待情緒一到就自然可以放膽罵他，他絲毫不會介意。

對於前輩的悉心指點，天佑非常感激。

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▍以拳入哲的截拳道

雖然大部份的幕前演出，暫時都是以文戲為主，但武者的因子並未從天佑身上褪色。例如當要拍攝跳海的場景時，天佑自信可以不靠替身、親自上陣完成工作。而多年來研習武道，亦大大磨練了他的性格。

起初他認為武術最困難的地方，在於種種高難度動作，以及刻苦的基本功。後來他才發覺，截拳道的靈魂其實在於哲學。正正是因為李小龍將道家思想等哲學概念融會到拳術之中，才令截拳道擁有不一樣的魅力。

至於談到習武的得著，天佑則提及了「堅持」二字。不論是肉體還是精神上的損傷，只要撐得過去，就自然可以打出一片天。或許正是這種信念使然，天佑在不同的工作之中，都總能找到成果。例如在最近播映的《解決師》，他就學習了喜劇的節奏；而在尚未上映的《網絡騙案》中，他則掌握了苦情戲的技巧。

提到《解決師》，天佑說今次的拍攝時間跨度很長，由夏天要喝冰飲降溫，一直拍到冬天要穿羽絨為止。而當中最辛苦的部份，則屬打欖球的場面。畢竟對於天佑來講，那是一項全新的運動，而且體能消耗大。但能夠在工作過程間，能夠得到王浩信等人的提點和照顧，就已經獲益匪淺。

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▍未來

最後講到日後的計劃，天佑希望可以繼續飾演不同角色，琢磨自己的演技。另外他亦期待能夠接拍動作片，發揮所長。

被問到會否成為一名截拳道教練，天佑認為他未有能力傳承截拳道，但非常願意用武術幫助他人，例如向小孩子授武，藉此讓他們強身健體。