【泰拳】「火鳳凰」羅傑豐I1決戰阿根廷拳王

將於12月3日假九龍灣展貿匯星Star Hall舉行的「I-1世界泰拳群王鬥2019」，因重傷闊別拳泰差一多一年的羅傑豐，將重披戰衣，代表Tiger Fight Club挑戰阿根廷拳王拿素(Lucas Lasalle)，爭奪51公斤級別I-1洲際金腰帶。
文、攝：賴家俊
羅傑豐堅毅不屈性格，使他傷癒過後仍堅持比賽。(賴家俊 攝)
自十四歲已開始參與泰拳賽事的羅傑豐，十年來打了三十多場比賽，當中有二十多場戰勝紀錄，23歲起已連奪香港57公斤級別四屆拳王。一直醉心於參與泰拳比賽，上年一場拳賽因對手出腳時腳尖直插入眼，導致面骨爆裂，嚴重受傷。
「微乎其微我都中！六合彩又唔見我中？」羅傑豐幽默的說起這次受傷感受。
羅傑豐笑言打拳令他由百厭仔變得「無咁百厭」。(賴家俊 攝)
羅傑豐憶述受傷一剎那感覺，不是擔心自己安危，而是擔憂下一場比賽怎辦？結果先後做了五次手術，面框和眼框都加了鈦金屬。醫生說沒有眼盲已好好運，千叮萬囑叫他不要再打比賽。
「我當然無理，好多運動員受重傷後復出都可以打出好成績。」
雖然面對醫生和家人等身邊人反對，但羅傑豐堅持要繼續打比賽。他笑言，自他第一次贏得比賽時便好有滿足感，泰拳也讓他由百厭仔變成「無咁百厭」，因此他不希望因傷便停下來。
羅傑豐表示對擂台仍有少少陰影，但他會去克服。(賴家俊 攝)
停了接近一年，提升體能是首要要務。羅傑豐表示，他看過對手比賽片段，對方是一位壓迫力好厲害拳手，會追著對方打，所以他也會練好技術，不可給對方追著，要拉開打距離。
「大傷後的確有小小陰影，但我要克服它，這次比賽不想贏輸，要打場不後悔比賽！我知道好多人擔心我，多謝各位支持鼓勵！我會操好自己不讓自己受傷。」
羅傑豐鏗鏘有力說起今次參賽期望，還表示父親也會於比賽當日來觀戰。
對很多人來說，大傷過後往往放棄再參加比賽。但羅傑豐敢冒天下之大不韙，因為他在擂台上找到了自己的目標，為了目標他永不言棄。憑這份毅力，I-1拳賽創辦人葉文龍師父賜封羅傑豐「火鳳凰」綽號。
這隻「火鳳凰」將浴火重生，十二月擂台見！
羅傑豐將於I1對戰阿根廷拳王拿素。(I-1世界泰拳格蘭披治Facebook)
【「I-1群王鬥2019」各場賽事資料】
日期：12月3日晚上7時開始
地點：九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall
1.I-1至尊金腰帶 62kg
吳景聰(中國香港) vs 艾勞斯 (摩洛哥)
2.I.-1洲際金腰帶 63kg
羅傑豐 (中國香港) vs 拿素 (阿根廷)
3.I-1太平洋金腰帶51kg
郭海寧(中國香港) vs 鐵鐵蘭 (泰國)
4.I-1環球金腰帶 51kg
姚達輝(中國香港) vs坤在雲(馬來西亞)
5.I-1超級賽金腰帶 52kg
莊嘉財(中國香港) vs金瑪勇 (菲律賓)
6.I-1超級賽金腰帶51kg
邵悅彤 (中國香港) vs沙拉菲利普斯 (英國)
7.I-1超級賽金腰帶54kg
達古奴(菲律賓) vs 楊瑋棋(中國香港)
8.I-1超級賽金腰帶65kg
趙虎(泰國) vs萊恩(英國)
9.I-1超級賽 63kg
潘啟源(中國香港) vs劉康樂(馬來西亞)
10.I-1開幕戰63.5kg
莫家駿(中國香港) vs 黃森華(英國)
11.I-1開幕戰58kg
蘇浩文(中國香港) vs 黃潤南 (中國香港)