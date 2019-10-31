【泰拳】「火鳳凰」羅傑豐I1決戰阿根廷拳王

將於12月3日假九龍灣展貿匯星Star Hall舉行的「I-1世界泰拳群王鬥2019」，因重傷闊別拳泰差一多一年的羅傑豐，將重披戰衣，代表Tiger Fight Club挑戰阿根廷拳王拿素(Lucas Lasalle)，爭奪51公斤級別I-1洲際金腰帶。 文、攝：賴家俊

羅傑豐堅毅不屈性格，使他傷癒過後仍堅持比賽。(賴家俊 攝) 自十四歲已開始參與泰拳賽事的羅傑豐，十年來打了三十多場比賽，當中有二十多場戰勝紀錄，23歲起已連奪香港57公斤級別四屆拳王。一直醉心於參與泰拳比賽，上年一場拳賽因對手出腳時腳尖直插入眼，導致面骨爆裂，嚴重受傷。 「微乎其微我都中！六合彩又唔見我中？」羅傑豐幽默的說起這次受傷感受。

羅傑豐笑言打拳令他由百厭仔變得「無咁百厭」。(賴家俊 攝)

羅傑豐憶述受傷一剎那感覺，不是擔心自己安危，而是擔憂下一場比賽怎辦？結果先後做了五次手術，面框和眼框都加了鈦金屬。醫生說沒有眼盲已好好運，千叮萬囑叫他不要再打比賽。

「我當然無理，好多運動員受重傷後復出都可以打出好成績。」

雖然面對醫生和家人等身邊人反對，但羅傑豐堅持要繼續打比賽。他笑言，自他第一次贏得比賽時便好有滿足感，泰拳也讓他由百厭仔變成「無咁百厭」，因此他不希望因傷便停下來。

羅傑豐表示對擂台仍有少少陰影，但他會去克服。(賴家俊 攝) 停了接近一年，提升體能是首要要務。羅傑豐表示，他看過對手比賽片段，對方是一位壓迫力好厲害拳手，會追著對方打，所以他也會練好技術，不可給對方追著，要拉開打距離。 「大傷後的確有小小陰影，但我要克服它，這次比賽不想贏輸，要打場不後悔比賽！我知道好多人擔心我，多謝各位支持鼓勵！我會操好自己不讓自己受傷。」

羅傑豐鏗鏘有力說起今次參賽期望，還表示父親也會於比賽當日來觀戰。

對很多人來說，大傷過後往往放棄再參加比賽。但羅傑豐敢冒天下之大不韙，因為他在擂台上找到了自己的目標，為了目標他永不言棄。憑這份毅力，I-1拳賽創辦人葉文龍師父賜封羅傑豐「火鳳凰」綽號。

這隻「火鳳凰」將浴火重生，十二月擂台見！

羅傑豐將於I1對戰阿根廷拳王拿素。(I-1世界泰拳格蘭披治Facebook)