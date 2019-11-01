特朗普都想睇　UFC244黃金陣容星期日開打

UFC 244是UFC第500個比賽，並於香港時間星期日早上開打，雖然沒有真正腰帶爭奪，但則有BMF 頭銜，以及強大陣容支援。 同時場外亦極具份量，除了有巨石強森頒腰帶，美國總統特朗普更表示自己有可能到場睇比賽。

特朗普與巨石強森

紐約時報的白官新聞記者在社交媒體表示，美國總統特朗普預計會到麥迪遜廣場花園觀看UFC 244。

Weekend Plans: Trump is tentatively scheduled to go to NYC to attend an MMA event at Madison Square Garden on Sat night, per sources.



Stay over at Trump Tower.



Great news for traffic on NYC Marathon Sunday. — Annie Karni (@anniekarni) October 29, 2019

特朗普一直是MMA的粉絲，同時亦是UFC 總裁Dana White的好友。因此這次真的出現在UFC比賽中作座上客亦不出奇。

而巨石強森也會到場，頒發這次比賽的「BMF腰帶」。對於MMA界普遍認為這條腰帶無甚意義，巨石強森表示「好玩就行」。而且更說與UFC及MMA的關係只是個開始，未來在UFC 245的記者會中更有其他事要宣布。在此猜測可能是長期合作的品牌計劃，而非參戰UFC，但如果是後者的話，定會引發巨大話題。

陣容強大的UFC 244

因為每個UFC 的「數字比賽」(例如UFC 233、UFC 240等等) 都要有一場冠軍賽，所以這次UFC 244也不例外。只是因為冠軍排不到期，所以UFC 就搞了這條 BMF腰帶出來，反正陣容夠強大，吸引力夠強即可：

(網上截圖)

主賽由Jorge Masvidal 對陣Nate Diaz。這場比賽差點就因為Nate Diaz被驗出有禁藥而被取消，但很快UFC就出來支持他，並在26號為他澄清，說驗到的化學物來自有機的植物維生素，所以可以繼續打。

勝出者可以得到BMF 頭銜，按UFC 排名現時Jorge Masvida排第三，而Nate Diaz排第七，無論哪個贏了，排名也應排在第一名 Tyron Woodley 與第二的Colby Covington之後，按道理挑戰現時冠軍Kamaru Usman的也應該是Woodley或Covington。

但因為Usman無人氣，Woodley 拳迷覺得悶，Covington又跟UFC交惡，所以Jorge Masvida贏了後能直接挑戰冠軍也並非不可。

(網上截圖)

另外值得留意的有Kelvin Gastelum 對Darren Till。經常減不下去170的Darren Till 這次回歸185磅量級，與排名第4的Kelvin Gastelum 爭取更高名次。

(網上截圖)

腿法了得的"Wonderboy" Stephen Thompson 對戰 KO能力不俗的Vicente Luque 也是一場可以作為Fight Night主賽的比賽。

(網上截圖)

在預熱賽中有一場也值得留意，就是骨灰級拳手 Andrei Arlovski 對上未有敗績，但只有8場比賽的Jairzinho Rozenstruik 。Rozenstruik在8勝中有7次以KO/TKO獲勝，下巴永遠成疑的Andrei Arlovski 又能否靠經驗與其黃金右拳贏得比賽呢?

過去武備志亦曾有文章寫過Andrei Arlovski的經歷，以及右手回歸後的重生，在看比賽前可以重溫一下。