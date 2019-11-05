【拳擊】Canelo 激戰Kovalev 11回合　靠精準重拳TKO對手贏冠軍

中量級和超級中量級拳擊世界冠軍Canelo Álvarez 升磅挑戰輕重量級冠軍Sergey Kovalev 的WBO腰帶，激戰11回合最終以TKO贏得腰帶。

Sergey Kovalev 於8月24日在第11回合TKO了來自英國的拳手Anthony Yarde，成功守護了自己的腰帶，但僅十個星期後，也就是上星期天，就在拉斯維加斯的美高梅大酒店對陣 Canelo，而這場比賽中他的表現亦極為出色。

Kovalev 的身高與臂展，讓他的刺拳成了對抗Canelo 的利器。Canelo 不斷向前拖壓，除了常用的身體打擊，也以精準的攻擊打擊頭部。

在第11回合，當時兩位拳手的分數極為接近(兩位裁判給予96-94 Canelo，另一位則為95-95 平局) ，而Canelo 則打出了非凡的一擊。

Canelo 的高防守擋住了Kovalev 用以控制距離的刺拳，再以勾拳打破了對手的防守；在Kovalev 有輕微暈眩的情況下，Canelo以一套左勾拳加右直拳的組合，將Kovalev 「掛在繩邊」。

4 X WORLD CHAMPION 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/TOOV5nuLDB — Canelo Alvarez (@Canelo) November 3, 2019

我的計劃整體而言就是保持耐性，基本上就是耐心等待......我們知道需要五、六個回合，才有機會擊敗他。 但老實說，他是一位偉大的拳手......但我們堅持了自己的比賽計劃。 是遲了一點，但總體上還是成功的。 Canelo Álvarez

而落敗的Sergey Kovalev很有風度的讚賞了Canelo，亦同時指出自己的體能可能受上場比賽影響：

第六回合後我開始覺得疲倦，因為我的上一場比賽非常接近這場比賽，但這沒關係，這對我來說是新的體驗。 Canelo確實是一位偉大的冠軍。 現在，我還未從上一戰中恢復過來。 不過沒關係。 感謝Canelo，我對他表示敬意。 他創造了歷史......為了減少身體的空位，我不得不使用更多的刺拳，打得更安全。 我會回來的。 我會變得更加強。 Sergey Kovalev

憑藉勝利，Canelo 已取得54勝1敗2平的佳績，這亦是他第37次TKO/KO 對手。那一次敗績來自2013年以判定敗於Floyd Mayweather 手下。目前尚不清楚他接下來的比賽，畢竟他現在是有三個量級的冠軍，要防衛哪條腰帶就看組織和他的經理人了。

