【UFC】Ken Shamrock - 衝擊日本和北美綜合格鬥界的先驅

在2003年11月21日,UFC爲了以表揚在UFC和綜合格鬥界有重要貢獻的綜合格鬥選手及幕後人士而開設了UFC名人堂。首先入選的兩位包括第一屆UFC中的冠軍Royce Gracie及Ken Shamrock。綽號為「世上最危險的男人」( The World's Most Dangerous Man)的Ken Shamrock不但是首位UFC的Super Fight冠軍,更是日本 Pancrase賽事的首位King of Pancrase,在綜合格鬥的歷史中可以說是少數能夠在北美和日本同時創下了傳奇的重要人物。

Ken Shamrock。圖片來源:https://bit.ly/2qEWz9c

由職業摔角轉到綜合格鬥

少年時代的Ken Shamrock是好勇鬥狠的問題少年,因爲經常一拳就能打倒對家,在圈子中被稱爲「一拳Shamrock」(One Punch Shamrock)。後來養父Bob Shamrock發現Ken Shamrock在運動的天賦,於是積極以運動培訓他,讓他遠離街頭打鬥。

Ken Shamrock在1988年開始當職業摔角手,後來於1990的時候在朋友的介紹下去了日本加入了Universal Wrestling Federation (UWF),並結識了鈴木實和船木誠勝,從他們身上學習到catch-wrestling中各種技術,包括當時在格鬥界罕見的的腳鎖技術。

三人關係亦師亦友,當鈴木和船木決定脫離摔角去建立綜合格鬥比賽Pancrase的時候,Ken Shamrock亦一同跟隨,加盟到Pancrase成為當中的一員。而在1993年9月21日的Pancrase揚旗大會中,Ken Shamrock在他的第一戰就對上了他的恩師之一的船木誠勝,並成功獲勝,打開了他在日本格鬥界的成功之路。

船木誠勝。圖片來源:https://bit.ly/2QGynOv

之後Ken Shamrock繼續在Pancrase的第二和第三大會中獲勝,並在Pancrase 3大會後的第四天,1993年11月12日,在沒有怎樣休息的情況下就參加了美國的Ultimate Fighting Championship (UFC)。

第一屆的UFC是以8人淘汰賽的形式舉辦,誰在一晚中擊敗三名對手,誰就是冠軍。在第一屆UFC的參賽者中,就只有Gracie柔術的Royce Gracie和Ken Shamrock擁有地戰的經驗,而就職業賽的經驗來看,Ken Shamrock被視爲勝出的大熱。

可惜雖然Ken在首戰先以腳根勾(heel hook)擊敗踢拳擊選手Patrick Smith 成功進入準決賽,但卻在準決賽被Royce Gracie擊敗。

Royce Gracie。圖片來源:Getty Images

成爲首位King of Pancrase和UFC Super Fight冠軍

自第一屆的UFC落敗後,Ken Shamrock就視Royce Gracie為最強的對手,一邊繼續在日本Pancrase比賽一邊放眼在UFC 2中與Royce Gracie再交手。可惜事與願違,UFC 2的前夕,Ken在訓練的時候弄傷手,被迫退下火線,只能在觀眾席中默默的看著Royce Gracie再次成爲UFC淘汰賽冠軍。

而在1994年9月的UFC 3中,雖然Ken陸續擊敗對手進入決賽,但Royce Gracie卻在準決賽前因為缺水而退出。結果Ken Shamrock一怒之下也決定退出決賽,間接導致第三屆的UFC由之前一場比賽都沒有打過的後補選手 Steve Jennum成爲成為冠軍。

以後備身份空降總決賽贏得UFC 3冠軍的Steve Jennum 。圖片來源:https://bit.ly/2D7DUG0

在1994年10月15日至12月17日間,Pancrase開始了史無前例的King of Pancrase冠軍錦標賽,Ken Shamrock陸續把對手擊敗進入總決賽,為了奪得King of Pancrase這個頭銜,Ken Shamrock 決定放棄再戰Royce Gracie的機會,宣布缺席12月16日的UFC 4大會。事後證明Ken的決定是正確的,因為他在總決賽中成功獲勝,成為了Pancrase歷史上首位的王者- King of Pancrase﹗

在1995年4月的UFC 5,為免Ken Shamrock和Royce Gracie在比賽前再出任何損傷或意外而不能作賽,UFC決定舉辦Superfight冠軍賽讓二人毫無損傷的步入八角籠一決高下。雖然UFC特意為他們二人辦了一個Superfight,Ken Shamrock原本想以打幾個小時消耗對手體力,但臨時引入30分鐘加5分鐘加時的限時制度, 導致「消耗體能戰術」未能如期發揮,令比賽最後以和局結束。

UFC 5之後Royce Gracie退出了UFC,UFC 6由Ken Shamrock在Super Fight冠軍賽中對上UFC 5的淘汰賽冠軍Dan Severn,最後Ken Shamrock斷頭台降服Dan Severn成爲首位UFC Super Fight冠軍。

離開UFC轉打職業摔角

在1997年,面對UFC被政客狙擊和Ken Shamrock自己的拳館面臨赤字,Ken Shamrock在WWF(現WWE)的邀請下決定離開UFC,再次回到職業摔角的世界。

WWF的老闆Vince McMahone非常看重Ken Shamrock,讓Ken Shamrock負責了不少的重要故事綫,包括對上不少的著名摔角手如Bret Hart、Shawn Michaels和The Rock等。而Ken Shamrock亦是在這時獲得了「世上最危險的男人」( The World's Most Dangerous Man)的綽號。

Ken Shamrock對The Rock。圖片來源:https://bit.ly/34c0Z6a

Ken Shamrock的綜合格鬥打法也讓當時的職業摔角迷耳目一新,也令其他的摔角手效法,在比賽中加入更多的降伏技。而時到現在,Ken Shamrock在WWF的表現也被受好評,也是橫跨WWE和UFC兩者的代表人物,比Brock Lesnar和Ronda Rousey更早在職業摔角和綜合格鬥同時獲得成功。

重返綜合格鬥賽

因爲頻密的比賽形成,Ken Shamrock在職業摔角中被弄到傷痕纍纍,傷勢一次比一次嚴重,最後他決定退出職業摔角,在1999年再次回到綜合格鬥,而這次他選擇的舞台就是日本的PRIDE。

Ken Shamrock在2000年5月1日的PRIDE Grand Prix 2000 - Finals中初次登陸PRIDE並成功擊敗Alexander Otsuka獲得一個出道勝利。之後在2000年8月的PRIDE 10中與日本名選手藤田和之對決途中,Ken Shamrock因為察覺到自己的心臟不正常地瘋狂跳動而示意他的助手拋下白毛巾投降。

日本綜合格鬥名將藤田和之。圖片來源:https://bit.ly/2OzPDCv

經過休養後,Ken Shamrock與Don Frye於2002年2月的PRIDE 19中在一堆瘋狂罵戰之下終於踏上擂台決一勝負,成爲PRIDE歷史中其中一場最慘烈的對決。雖然Ken Shamrock的腳鎖數次狠狠的鎖住了Don Frye但是Don Frye卻沒有投降,最後Ken Shamrock因分歧判定而落敗。Don Frye在多年後的訪問中表示他的腳在那場比賽被傷得很厲害,之後幾年都要依靠止痛藥來鎮痛。

Ken Shamrock決戰Don Frye。圖片來源:https://bit.ly/2Oc7vnZ

打破UFC入場紀錄,與Tito Ortiz的經典對決

在2002年11月22日的UFC 40中,Ken Shamrock帶傷上陣迎戰與他結下仇怨已久的Tito Ortiz。兩人早在1999年就已經因爲Tito Ortiz在擊敗Ken Shamrock學生Guy Mezger的不禮貌舉動而結怨。但因爲當時Ken Shamrock還在WWF,雖然雙方經常罵戰,但卻沒能正式對上。直到2002,格鬥迷終於得償所願,UFC宣布兩人將會在UFC 40中對陣。

Tito Ortiz當時是UFC炙手可熱的星級選手,而Ken Shamrock依舊是UFC拳迷心目中的傳奇人物,加上Ken在WWF的形象,這次的UFC 40近乎座無虛席,創下了當時UFC現場門票收入的新高。

可惜,Ken Shamrock雖然盡力奮戰,但是依然是一面倒的挨轟,在第四回合開始前,助手們決定拋白毛巾投降。到此,Ken Shamrock光輝的格鬥生涯亦開始落幕。

Ken Shamrock苦戰Tito Ortiz。圖片來源:https://bit.ly/2QGFFBR

落幕

2003年11月21日,Ken Shamrock和Royce Gracie成為首兩人入選UFC名人堂,但是Ken Shamrock並沒有因此而決定退休,他決定要治好身上的所有傷患以最佳的狀態回到格鬥場上。但雖然如此希望,手術後的Ken Shamrock的打法明顯有了改變,減少使用雙腿抱摔而改為以打擊技為主。

Ken Shamrock和Royce Gracie入選UFC名人堂。圖片來源:https://bit.ly/2KKNVgx

傷癒的Ken Shamrock雖然在2004年的UFC 48中擊敗UFC舊將Kimo Leopoldo,但卻在2005年的第一季The Ultimate Fighter Finale負於當時UFC的新星Rich Franklin手上,成爲了Ken Shamrock格鬥生涯中第一次確實被對手KO落敗。

Rich Franklin對Ken Shamrock。圖片來源:網上截圖

2006年7月的UFC61中,Ken Shamrock再戰Tito Ortiz,可惜Ken Shamrock很快倒地,被判在第一回合的1分18秒TKO落敗,Ken Shamrock立即站起來表示自己根本沒有事並強烈投訴。最後UFC主席Dana White決定為Ken Shamrock安排與Tito Oritz的第三戰。

2006年10月10日,UFC加開電視上免費直播的Ultimate Fight Night 6.5讓Ken Shamrock和Tito Ortiz再三碰面,可惜,Ken Shamrock再次像上場一樣,倒地沒有反擊,最後UFC首席裁判John McCarthy介入判Tito Ortiz 於第一回合2分23秒TKO獲勝。

曾經在UFC炙手可熱的Tito Ortiz。圖片來源:https://bit.ly/2sa5eRF

之後Ken Shamrock表現愈來愈差,在2010開始停止出賽,直到2015年再次復出。Ken Shamrock復出首戰對上街頭格鬥傳奇Kimbo Slice,然後於2016年再戰宿敵Royce Gracie。可惜兩場比賽皆以落敗收場。

Ken Shamrock迎戰Kimbo Slice。圖片來源:https://bit.ly/33eCp33

Ken Shamrock在2019年7月宣布不會再參賽,正式為自己的格鬥生涯畫上句號。