【名家】張之江：南京中央國術館之祖　戎馬半生最後落戶武術

今天要介紹的名家有些特別，他並非全職武術家，卻對中國武術貢獻甚多。上星典提及的「南京中央國術館」，便是由他出任校長。現時互聯網上，仍能找到他的太極拳演示片段。 他就是著名西北軍將領——張之江。

軍旅生涯

張之江（1882－1969），字紫瑉，號子茳。由於他信奉基督教，故又有教名「保羅」。他出生於河北鹽山一個農民家庭，自幼跟隨祖父習武讀書，成年後於東三省的「講武堂」畢業，展開軍人生活。他在遼寧新民府駐守期間，認識了馮玉祥（1882－1948）。兩人雖然供職清廷，但在辛亥革命後卻參加了反清的「灤州起義」。

其後馮玉祥得到內姑父陸建章的提攜，於短短兩年間就從營長升至旅長。而張之江則仕途平平，於是他在1914年投靠馮玉祥，成為其得力助手。1924年，馮玉祥等人發動「北京政變」，其後他任命張之江為察哈爾都統，主理西北軍務。

1926年，馮玉祥通電下野，並赴蘇聯考察。張之江代其統率西北軍。同年，奉系軍閥張作霖及直系吳佩孚在南口進攻，打得西北軍團節節敗退。馮玉祥惟有從蘇聯返國，親掌大局。而張之江則因為心力交瘁，患上重病而只得退居二線。但正是這個機緣，讓張之江開展了人生另一個使命，那就是傳揚國術。

（張之江曾習太極拳，片段便為他所演示的龍形太極拳）

開辦中央國術館

張之江素來就非常重視部隊的武術訓練，規定旗下士卒必須研習拳術、劈刀、刺槍、體操四個項目。而據聞張之江染病後，其護衛余國棟教他太極拳，很快回復了健康。他由此更加認定武術是中國文化的瑰寶，並向中央政府申請將武術正名為「國術」，以突出其民族內涵。

1927年，張之江開始籌劃一所全國性的國術館，最終在翌年3月正式成立，地點設在南京西華門。這就是聞名遐邇的「南京中央國術館」。張之江順利成章擔任館長一職，而曾經跟他兵戎相見、外號「劍仙」的將領李景林，則出任了副館長。

早期的中央國術館分為「武當門」（內家拳）和「少林門」（外家拳）兩大體系，結果卻引起了雙方的激烈爭執。張之江隨即決定，改以教務處取代兩門劃分。其後他東渡日本參加「第九屆遠東運動會」，並將自己的所見所聞寫成了《東遊感想錄》一書。他在書中明言「國內宗派門戶之見，為害學術進步，甚深且巨」。要振興中國武術，就必須借鏡日本武術的發展路徑，盡早破除門戶之見。

1928年10月，中央國術館舉辦了第一屆全國國術考試，內容囊括套路、散手，乃至「三民主義」等。是次考試不僅在全國掀起了武術熱潮，更為武術界培養了大量師資。抗戰前後的武術專才，便大多出自南京中央國術館。

1929年杭州國術大賽的照片，雲集了當時全國聲望最高的武學宗師，其中不少人都與中央國術館有關，圖片擷取自http://bit.ly/2FXzHIG

轉型與出使

雖然中央國術館的發展蒸蒸日上，但由於中央國術館隸屬國民政府，不歸教育部管轄，所以很多畢業生都不能進入學校從事國術教育工作。其後因為社會欠缺體育資源，張之江把握機會改組成立「中央國術館體育傳習所」，並在1933年開始招生。之後又在1936年，改為「國立國術體育專科學校」。

與此同時，張之江被政府派往歐美各國考察，並曾率團去到南洋各國宣揚國術。而要數到影響力最大的一次出訪，自然是1936年的柏林奧運會。當時中國代表團獲邀在開幕式上進行表演，主題正是中國武術。張之江與一眾團員的傑出表現，讓國際社會留下了深刻印象。而他更被譽為「中國武術走向國際體壇第一人」。

1937年，抗日戰爭爆發。國術體育專科學校從南京遷出，輾轉抵達重慶。而張之江則重投軍政事業，並在國共內戰期間出任立法院立法委員。其時國立體專的所在地天津，已經被解放軍接管。國立體專在翌年被併入河北省立女子師範學院體育系，結束歷史任務。

至於張之江濃厚的國民政府背景，卻沒有為他造成太大障礙。1954年12月，張之江出任政協全國委員會特邀委員，並參加了第二屆全國政協會議。毛澤東曾亦致信予他，對其愛國熱忱表達敬意。

1956年2月，張之江在全國政協二屆二次會議上發言，提出自己對中國武術的見解。同年秋，國家體委在北京舉行全國武術表演，張之江應聘為總裁判長，繼續傳揚武術。

1969年5月12日，張之江在上海華東醫院逝世，終年85歲。