【趣聞】中東YouTuber 製盞鬼3D拳手卡通　笑看MMA拳擊新聞

大家看搏擊新聞時，有時會不會覺得沉悶，曾否幻想過以更有趣的方式接觸相關資訊？在約旦安曼，便有一位3D 動畫設計師Mojahed Fudailat 付諸實行，把自己喜愛的MMA、拳擊新聞化作有趣短片，廣受拳手拳迷喜愛，吸引數以萬計的粉絲追蹤。



Mojahed 在電腦資訊系統畢業，後來對3D 藝術深感興趣，於是決定投身3D動畫設計行列。在他小時候的中東，那裡只有很少數電視台會播放拳擊賽事，這些影片令Mojahed 對搏擊運動產生濃厚興趣。後來當他接觸到MMA 後，他更是為之瘋狂，甚至完全放棄觀看其他運動賽事。

及至2016年尾，Mojahed 忽發奇想，以UFC 206：Max Holloway VS Antony Pettis 製作成首系列的3D MMA 趣劇動畫。以拳手真實樣貌製成面部模組，加入拳手真實錄音，配以風趣幽默的劇情，把搏擊界趣聞活靈活現的展示出來。



在Mojahed 的手上，世界知名的拳手通通成為「盞鬼」、「得意」的卡通角色，包括Conor McGregor、Khabib、Max Holloway、GGG、Tyson Fury 等，外型唯妙唯肖活現眼前。更重要的是，Mojahed 很擅長掌握搏擊界的「圍內」笑點加以發揮，惹得拳迷們捧腹大笑。

一起重溫一下他筆下的經典時刻，看看你能認出多少：

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Instagram: mojahedfudailat

YouTube：https://www.youtube.com/user/mojako3d

