【高以翔猝逝】內地運動真人騷捱轟有前科 並非所有題材可拍

藝人高以翔疑參與內地遊戲節目引致猝逝，令輿論開始反思這類涉及運動體能的真人騷(真人Show)節目，是否適合製作真人騷，或參加者究竟應參與到何種程度？這次《追我吧》因為要參加者參與高難度運動競技，而參加者又非專業運動員而捱轟。其實內地運動真人騷，早有遭批評前科，上年東方衛視推出搏擊競技真人騷節目《青春有搏擊》更在舖天蓋地宣傳攻勢下停播，雖然電視台未有公布腰斬節目，但坊間普遍認為節目內容「太假」而「腰斬」。

《青春有搏擊》是2018年起東方衛視推出的搏擊類競技節目，由趙文卓、邵兵擔任明星導師，李菲兒、菅紉姿擔任助夢大使 。節目透過參加素人選手進階成長之路，旨在傳遞自強不息的搏擊精神，而每集除了展示素人選手成長片段外，將現代搏擊與中華武術相互結合，並融入了娛樂內容的全新綜藝節目。節目前期將通過全國海選的形式選拔近百名熱愛搏擊的素人選手參賽，與專業拳王同台對決。最終兩名明星隊長的兩支搏擊戰隊進行巔峰對決。



《青春有搏擊》主持陣容。(搜狐)

這節目安排職業拳手跟業餘素人對決，專業不足是整個節目多次被批評地方。五位每集把關的拳手有4位練MMA、1位練自然搏擊，五人被安了一些莫名其妙的綽號，例如「終極拳王」、「紳士拳王」，並營造是「戰鬥力極高」的拳手。



《青春有搏擊》其中一集素人選手不斷以巴柔腿法進攻職業拳手。

《青春有搏擊》其中一集，中段大約26分鐘練巴西戰舞的素人不斷在對戰時打出戰舞的Meia Lua de Compasso (節目直接叫轉身後擺腿)。

老人家越級戰職業拳手

但到真正搏擊時便出事。首先是字幕評論草率，例如主持點評說拳手出抵掃時字幕便出「地掃」，大概是因為普通話中「低(dī)」與「地(dì)」類近。

最致命是打得假。參加的素人雖然大多是熱血故事，但有老有少，有肥有瘦，有些是玩開格鬥電玩而立志要真人打一場的肥素人，究竟有沒有持久搏擊或體能訓練完全成疑。例如有一集一位六十多歲老人家，不分量級挑戰一位比他重幾十公斤的拳手，還可以打到一段時間。而且每次打鬥，都明顯見到職業拳手「就住就住」，讓戰鬥時間可以拖久一點，而某些練某門武術素人又要刻意在搏擊時打出他所學的武術特色，正如內地視評人淺水君所說：

「職業拳手們打又不敢打，摔還得輕拿輕放，看著就心累。」

節目去到後期，有參賽者爆料，拍攝時導演要求對打打三次，然後出街才剪做一個回合。而且參加者素人還會打前和拳王夾招，怎樣避免受傷。還不計搏鬥以外，素人「熱血故事」被指有預設劇本，整個節目「假到爆」，結果節目連遭口誅筆伐。

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真真假假也需循序漸進

其實電視製作人想新點子，創作有創意的節目本應給予鼓勵。海外也有一些真人體能競技騷，當中也有贏得口碑，亦有遭到批評的。對比《追我吧》和《青春有搏擊》兩個案例，我們可以發現真人騷節目雖是要求真，但是過分真容易出事，而太假觀眾又難以接受。