【武編周記】溫馨提示：天氣轉涼　千萬不要問練武的朋友為何怕凍

最近天氣轉涼，不曉得各位練武的同道，有沒有聽過這條問題：「咦，你不是練武的嗎，為何仍要穿厚衫？」。事實上，從小到大，只要被人知道自己習武，就會突然多上許多責任。 例如人家會覺得你跑得快，可以替學校參加運動會；負重力強，可以搬運重物而不喘氣；身體長年有「真氣」護體，冬天不會怕冷；拳力強橫，可以爆門開鎖……有時真想大喊：我只是練武，不是超人！

十項全能

會出現這種誤解，其中一個源頭自然是武俠小說。在武俠小說中，武者被賦予了各種逆天能力，例如飛簷走壁、隔空打人、吐氣殺人……久而久之，讀者也當成了真（就算不能飛天遁地，至少有比一般人多出了十八般武藝）。而近年在影視娛樂方則多出了一股新趨勢，便是將武術當成萬能融合素材。

繼功夫可以用來煮飯和踢足球之後，乒乓球、網球、保齡球、賭撲克牌都先後跟武術扯上關係。甚至連愛情的甜酸苦辣，也能夠拿武術哲理作類比。另一方面，許多「武術大師」都喜歡用各類迂迴曲折的方法，去展現自己的武藝。有人會表演心口碎大石、有人會徒手轟破實心木板、有人會發人於丈外。更有拳師毫不忌諱，真的使出隔空打人之術……

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學武並不等同萬能

首先要說聲對不起，作為一個習武之人，上述事項我們一件也幹不了，實在愧對師門多年培育及各界寄望！其次，則是想申明一下，武術不過是一項運動，絕對沒必要將之「神秘化」。的而且確，武術競技牽涉到不同範疇的鍛煉，例如耐力、速度、柔韌度、爆發力等。但試問有甚麼運動不會包含這些面向呢（尤其是在職業級別）？

事實上，正如其他運動員一樣，每個練武者都會按照自己的技術、性格、體格、戰術等，來制定獨特的訓練方針。例如一個喜愛遊走的拳手，會加強體能和步法的鍛煉。而一個擅長踼技的拳手，則要時刻保持髖關節靈活度。簡單而言，每個選手都有其專注的訓練項目，相應地其他類型的訓練就會相對地減低。沒有任何人、任何門派，真的能夠「十項全能」，在每一個範疇中都達到世界頂端。

再說，許多人想像中的技能，根本不屬於武術範疇。例如武術的負重訓練，主要是鍛煉技擊時的爆發力，絕不等同力大無窮。又例如體溫這回事，包含著多項影響因素，像先天體質、飲食習慣等，絕不是習過武就永遠不畏寒冷。練習武術，正如做運動一樣，可以強身健體，但並不等同萬能。否則，世界早就不需要醫生。奧運會亦只須設置武術一項，便足夠有餘了。

更不要說直到現時為止，仍然未見過凌空發勁能夠如實應用到搏擊比賽之中。

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凌空勁可算是中國武術最大的迷思之一，詳情可參閱【武備志】《凌空勁？》一文。

結語

許多人會因為武術技擊元素，而視它為一種特殊的技藝。然而，來到現代社會，「功夫即是殺人技」這調子早就不復存在。現在大家都是在一定規則及安全措施下進行競技，與其他運動無大差異。而會造成嚴重傷害的技術，也不會在比賽中使用。

若然要更好地推廣武術，武術界就不該繼續添上神秘色彩。如果真要欣賞「超能力」，大概要到電影院了。