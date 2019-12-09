結合STEM學習成果　學生哥齊玩機械人格鬥

由DesignInspire創意設計博覧贊助的「香港第七屆RBL機械人格鬥大賽」剛於十二月七日於香港會議展覽中心圓滿結束。今年一如以後，有多所中小學校學生參賽，與成人參賽者一決高下。【武備志】訪問了賽事負責人Keith、William和Eric

（左起）香港第七屆RBL機械人格鬥大賽負責人Wiilam、Eric、Keith （賴家俊 攝）

RBL機械人格鬥比賽早於2012年在台灣舉行第一屆賽事，2014年登陸香港。參加者要根據大會嚴謹設計要求，製作人形機械人，初學習可以使用預組零件或機械人參賽，而資深玩家可以深入自己設計研發，配合廠商摩打和控制版，甚至3D打印，提升機械人力量速度。

「與外國常見比賽相比，其他賽事一般在鬥快讓對手機械人損耗或扣血，我們這個賽事側重點多在技術，注重讓對手失平衡打跌對手，而不是打爛對手。而且這個賽事有很多中小學生參與，在一對一對戰中，面對不同機體有不同策略，參加者不是單單完成賽例要求，例如做某個次數動作。因此，參加者面對臨場環境，要應變考慮使用不同出拳方式和起身動作，以擊倒對手重心。」

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比賽特重機體平衡

是次比賽機體屬手動式機械人，雖然仿人體架構設計，但人在做動作，例如出拳時對自己重心會有所調整，但現在人形機械人未有這個技術，若果胡亂出拳不留意其他部件位置，很容易摔倒。所以參賽者份外注重機體平衡，因為重心一失跌低會遭到罰分。幾位負責人表示，在海外一些更高要求人形機械人比賽，機體會裝上全感器，讓機體感覺到動作重心而調節平衡。

RBL機械人比賽近年來配合香港STEM科研教育發展。主要參賽者來自各中、小學，同學除了要負責設計外，還要計算機體重心、速度和重力。當初RBL比賽誕生原意，是希望透過機械人格鬥比賽，模仿人類動作，吸引更多人投身相關科研。幾位負責人表示，玩格鬥機械人要慢慢學起，很開心見到參加同學下了很多苦功來研究。