【名家】王少周：北方查拳南下廣東　與鐵沙掌顧汝章共建國術館

要數民國武術界的大事，「五虎下江南」自然是其中之一。當中南下的五位宗師，分別為傅振嵩、顧汝章、萬籟聲和耿德海。而餘下的一位，則存在兩種不同說法，即王少周或李先五。今天的【名家】專欄，便會率先介紹以查拳聞名的王少周先生。

王少周（1892—1984），河南沁陽縣回族人。由於體弱，他自小跟隨父親學習家傳的「獅豹拳」。15歲那年，他拜入名師程守典及石德勝門下，分別學習彈腿、查拳。歷經七年鍛鍊，王少周不僅身體日益強壯，而其武技亦得到了各方賞識。1914年，他被山西教育廳邀請，去到太原授藝。

1918年，王少周經友人介紹，到直系軍閥馮玉祥（1882—1948）麾下擔任連長，教授士卒拳技。後來馮玉祥成立大刀隊，湊巧王少周素來就有研習大刀武術，於是他便順利成章當上大刀隊的教習。當時更有傳言指，王少周曾以大刀之法擊敗四個白俄軍人，獲馮玉祥擢升為少校。

1928年，中央國術館落戶南京，副館長李景林對王少周的獅豹拳法頗為欣賞，於是便錄取他為國術館教練。同年，王少周參加「第一屆全國國術考試」，得第十六名。以過千人的參賽規模來講，絕對是相當優異的成績。十月，中央國術館派遣傅振嵩、耿德海、顧汝章以及王少周南下廣州，與率先抵步的萬籟聲、李先五共同成立「兩廣國術館」，並由萬籟聲擔任館長，王少周出任教官。而這次的南下之旅，就被民間譽為「五虎下江南」（至於是王少周或李先五才屬「五虎」一員，則尚存爭議）。

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可惜的是，由於國民政府發生黨爭的關係，兩廣國術館在成立了僅僅兩個月後，就被接管廣州的「南天王」陳濟棠（1890—1954）以財政原因勒令閉館。

然而，王少周等人並沒有就此放棄。1929年，王少周與顧汝章合力在廣州創辦「廣州國術社」，二人分別擔任副社長及社長。而在閒暇的日子，他就會去到「懷聖寺」參拜，並向該處聚集的回民傳授武術。馬家林、馬家蘇、楊漢光、楊孔德等人，便為王少周門下較為有名的回民學生。

1932年，王少周獲桂系將領李宗仁接見，並授予他上校軍銜，希望他能夠將拳術教給廣西的士卒乃至一般平民。此後，王少周便一直紮根廣西，先後在南寧、桂林、柳州等地留下足跡。

及至中華人民共和國成立，王少周依然努力堅持自己的武術事業。他分別在1958年、1959年、1960年及1979年，參加全國武術大賽。直至1984年，才以92歲的高齡離世，結束光榮一生。

雖然身故，但王少周的傳奇並沒有隨時間褪色。當日他與另外幾位宗師聯袂創造的「五虎下江南」，至今依然是中國武術歷史上的佳話。甚至連電影《一代宗師》，也在字裡行間致以崇高敬意。而他的查拳技藝，相信亦會繼續在廣西等地，廣泛流傳。

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