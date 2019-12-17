【星球大戰】可能是世上最受歡迎的武俠系列　細說原力的太極哲學

《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars：The Rise of Skywalker）將會在明天於香港搶先上映。來到新三部曲的最終章，《星球大戰》系列的口碑和票房，似乎已經難復當年勇。但這個由佐治．盧卡斯（George Lucas）開創的科幻世界，對整個文化產業的影響力絕對是無庸置疑。 換一個角度來看，《星球大戰》當中所提到「原力」、「絕地」、「西斯」、「光劍」，其實就是東方武俠文化的另類延伸。由此說來，《星球大戰》似乎才是過去40年最成功的武俠作品……

太空歌劇與劍擊電影

《星球大戰》的起源要追溯至70年代末的美國，其時越戰剛剛結束，人們對戰爭的探討尚未止息，但對帶有濃厚反戰色彩的「新浪潮」電影卻心生厭倦。他們渴望娛樂，一種純粹的刺激感覺。素來熱衷「太空歌劇」的佐治．盧卡斯立即覷準機會，展開《星球大戰》的拍攝計劃。

「太空歌劇」（Space Opera）是一種以科幻作包裝的娛樂電影。它們內容重複，甚至不合邏輯，完全是以官能掛帥。代表例子有30年代紅極一時的《飛俠哥頓》（Flash Gordon）系列，而盧卡斯便正正是《飛俠哥頓》的忠實影迷。

他將《飛俠哥頓》的元素，融會到《星球大戰》的創作之中。例如《星戰》系列的梯形開場字幕，便是向《飛俠哥頓》致敬。與此同時，為了深化正邪對決的色彩，他還參考了很多老式劍擊電影（Swashbuckler Film），以及黑澤明的武士作品。最終在歷經重重困難後，《星球大戰》系列首部作品於1977年正式上映。

起初，發行商並不看好這齣新時代的太空歌劇，院線更要求將《星球大戰》與另一套愛情電影捆綁發行。結果在上映首周，《星球大戰》便迅速紅遍全國，開展數十年的影壇傳奇，至今魅力不消。

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《星球大戰》的武術哲學

受著本身的定位所致，《星球大戰》打從一開始就跟傳統的武士文化，結下不解之緣。其中的許多設定，都流露著武士與武道的痕跡。例如「絕地」的英語原文「Jedi」，據聞就是蛻變自「Jidaigeki」，即以武士為題材的「日本時代劇」。另外，尤達大師的名字「Yoda」，有說便是啟發自瑜伽「Yoga」。至於絕地武士的「出師禮」，則是模仿英國皇室的授勳儀式。而他們進行訓練的聖殿，亦跟日本的武術道場幾無二致。

提到絕地武士，自然需要講及「原力」（The Force）。原力是宇宙間一切生命的泉源，亦是絕地和西斯（Sith）所研習的神秘力量。這種將武術鍛鍊結合宗教修行的思想，可謂跟中國人的武俠世界遙相呼應。2005年，探索頻道（Discovery Channel）的紀錄片《Science of Star Wars》便以少林武僧借喻絕地武士，而「原力」則被視為「氣」的藝術描寫。

事實上，絕地和西斯之間的對立，本身就是陰陽哲學的體現。起初，他們兩者只是單純的正邪對立，但隨著故事深化，雙方逐漸形成一種平衡狀態。它們互相排斥又相輔相承，而天行者家族的使命（和悲劇），便是不斷在兩端遊走。當絕地數量過多，並變得懦弱之時，安納金（Anakin Skywalker）就投身黑暗面，將他們趕盡殺絕；而當西斯組成帝國，並晉身成為獨裁者，黑武士（Darth Vader）就以犠牲自己的方式，讓西斯再度成為歷史。《星球大戰》的世界觀，便是在光明、黑暗的循環間一步步發展，最後完成統一。

近年最能反映這種思想的《星戰》作品，應當是第三季《複製人戰爭》（Clone Wars）的「元尊三部曲」（Mortis Trilogy）。在這三集的劇情中，製作組明確指出光明、黑暗原力實乃「二體同源」：它們本質相同，只是採取了不同的表現特徵，如同太極圖般。有趣的是，在這三部曲出現的祭壇，正正是呈太極圖案。而象徵光明原力的「女兒」（Daughter），其動作招式亦跟太極拳法如出一轍。

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（「元尊三部曲」中，象徵光明原力的「女兒」與代表黑暗原力的「兒子」爭執。其姿態恍如太極拳）

世界上最受歡迎的武打電影

明天就是《星球大戰：天行者崛起》在香港上映的日子。無可否認，現在已經不是《星戰》橫行的年代，而這批新作亦有很多值得批評的地方。但作為《星戰》「粉絲」，得悉有電影上畫，內心還是會有點興奮。若果既是《星戰》影迷又同為習武者，相信那份觸感就更加之大。

無他，對我們來說，《星戰》不單止是一套太空歌劇，更是過去40年來最受歡迎的武俠電影。

願原力與我們同在。