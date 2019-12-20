TVB武俠頻道重播甄子丹《精武門》

大家無睇錯題目！的確在無線電視重溫亞視經典劇集，甄子丹、萬綺雯主演《精武門》。

亞洲電視免費牌照當年在吊銷前夕(1)，曾賣出多套經典作品套現資金償還負債。經典作品《精武門》為無線電視購入。近日更於其官方 YouTube 經典武俠頻道免費重播部份集數，讓大家重溫經典。



《精武門》劇情簡介：日軍入侵中國後，民不聊生，鄉下青年陳真（甄子丹飾）帶著妹妹小燕一起來到了繁華的上海討生活。來到上海後，陳真當了一名黃包車夫，而小燕則進入了一間醫院當護士。陳真每天都會拉和小燕在同一間醫院當護士的日本姑娘武田由美（萬綺雯 飾）上下班，兩人漸漸墜入了愛河。陳真愛好武術，閒時經常自己照著書上的招式練習，一次偶然機會他的身手被青幫老大蔡六斤發現，於是被招進了青幫當打手。陳真很快成為了青幫第一打手，而妹妹小燕則一直十分擔心哥哥，她始終認為哥哥混黑道不會有好下場的。隨後小燕不幸遭到了馬賊殺害，悲痛萬分的陳真終於醒悟，從此金盆洗手退出了青幫。



當時抗日組織精武門的掌門霍元甲發現陳真是一塊練武的材料，於是加以指點，得到指點後的陳真武功進步神速，並最終為小燕報了仇。陳真感恩于霍元甲，加入了精武門。這時由美的日本未婚夫來到了上海，當他得知由美和陳真之間的事情後，決心向陳真挑戰，勝者就可以抱得美人歸。陳真雖然不願意，但最終接受了挑戰····



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(1)亞洲電視現在仍以OTT平台網絡電視形式經營