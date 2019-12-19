陳志忠辦光劍班 培育功夫小明星

在上世紀中，香港有數間京劇學校，培訓京戲小演員，未幾這些小演員紛紛投入香港電影圈，洪金寶、成龍、董瑋、林正英等，紛紛成為香港動作電影黃金時代的中流砥柱。可是，隨著時代變遷，這股由學校培育功夫新星熱潮卻未幾中斷。曾參加電視功夫選秀節目的武術家及演藝人陳志忠，最近伙拍志同道合朋友，開班演藝學校，將武術元素融入當中，致力培育新一代功夫小明星，而其中一個主打項目便是星戰光劍班！ 文、攝：賴家俊

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光劍技擊訓練原自法國，以光劍進行決鬥已經成為法國劍擊協會（French Fencing Federation）認可的正式運動項目。他們制定了特定的比賽規則，以便吸引更多年輕人參與這項運動，而且還爭取讓它在2024年巴黎奧運成為正式比賽項目。現在美國、澳洲和俄羅斯都十分盛行光劍比賽運動。

《功夫傳奇》拍攝啟發教學

陳志忠表示：「整個課程光劍只是切入點，重點是戲劇教育和兵器運用技術。」(賴家俊 攝) 陳志忠表示：「我們團隊會教授不同功夫課程，但當中以光劍班來吸引小童學習兵器。光劍班會教導以這種長度兵器打花式動作和對打訓練，有一定技巧後會融入戲劇元素，變成舞台劇式對打表演，培訓學員演戲和溝通技能。整個課程光劍只是切入點，重點是戲劇教育和兵器運用技術。」 較早前，陳志忠參與了由港台製作《功夫傳奇4》，他擔任了柬埔寨鬥獅拳一集主持，在拍攝開始前他提早在柬埔寨蒐集資料。拍攝期間，他觀察到鬥獅拳十分注重由小孩開始對拆訓練，與我們平時對拆訓練不同。鬥獅拳的對拆是融入了戲劇元素，兩個小朋友在對拆前已編好動作情節和故事劇本，然後透過仿真度極高的對打練習，訓練雙方面對不同動作反應和攻擊距離感。最重要的，是對拆的編排中，每個人都有機會做主角或配角，讓小孩有機會體驗不同身份投入不同角色。這次體驗讓他更確信，戲劇元素融入武術教育會有更多元學習體驗。

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學習武術，敬師禮是重要一環。(賴家俊 攝) 「我們的光劍班，融合了日本劍道、中國和東南亞刀術。傳統刀劍未必吸引小學員，但透過光劍聲音和光效，希望提高他們學習興趣。而當學員有一定動作技巧後，便可以安排戲劇訓練，將動作對拆，甚至不同表演融入其中。」 小記有機會參與其中一班。眾小朋友在敬師禮開始後，分組按照教練指示，先做單式動作，然後雙人對練。最後學員會根據之前所學，逐個示範花式動作。雖然只是一所新辦學校，但有個別學員已師從陳志忠七年之久。 「學員在課程後段熟習劍術動作後，便會跟戲劇導師學習編排故事和演出，我們會讓他們與其他同學一同創作對白，設計角色，老師只會給予建議而沒有既定劇本給他們。他們要學習代入角色才能夠投入角色。」 想了解詳情讀者可瀏覽學校社交媒體。