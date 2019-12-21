Alliance: 贏12世界冠軍的巴柔王國　香港亦有柔術館加盟

Alliance，是世界上最著名的巴西柔術團隊之一。它由柔術界名人Romero Cavalcanti於1993年創辦，至今已經奪得了12次世界冠軍。他們的成員遍布全球，包括星級名將Marcelo Garcia、Lucas Lepri等。 最近，香港亦有柔術館加入Alliance，令這個柔術王國再添一員。

世上最成功的柔術聯盟之一

Romero Cavalcanti出生於巴西里約熱內盧，年幼时便開始在世界聞名的Gracie Academy接受訓練，並曾經跟隨Carlos Gracie、Rickson Gracie學習。1982年，他獲Rolls Gracie認可，成為他門下的六位黑帶學生之一。

1993年，Cavalcanti與他的弟子Fabio Gurgel、Alexandre Paiva及Fernando Gurgel，共同創辦了Alliance柔術團隊，除了文首提及過的Garcia和Lepri外，8屆IBJJF最小量級（Roosterweight）世界冠軍Bruno Malfacine，以及入選IBJJF名人堂（Hall of Fame）的女子柔術家Gabi Garcia等，都是Alliance的成員，可謂陣容鼎盛。

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+ 5 + 4 + 3

自1998年開始，Alliance就先後奪得了12次隊際世界冠軍，以及3次歐洲賽冠軍，成就斐然，甚至可以稱得上是世界最頂尖的柔術團隊。

在早前巴西聖保羅所舉行的Alliance年度會議上，來自香港的BeWater Martial Arts & Wellness，宣布正式加盟Alliance，成為它在全球的300個組織成員之一。

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