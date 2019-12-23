【UFC】韓國殭屍第一回合擊敗Frankie Edgar 　劍指145磅新任王者

Frankie Edgar 代替因傷退賽的Brian Otega，挺身而出於釜山與「韓國殭屍」Chan Sung Jung 對賽，但「韓國殭屍」在主場第一回合就將這位前冠軍擊敗。

一開賽就能看到身形差距，不論是身高還是臂展， Edgar 都不及對手。就算 Edgar 過去在155磅作戰，習慣比自己更壯的對手對戰，但這次卻是未能取勝。

"The Korean Zombie" rises again, burying Frankie Edgar in a mere three minutes and change! Chan Sung Jung may be our sport's greatest cult hero. 🧟‍♂️ #UFCBusan pic.twitter.com/BGl0Gggs3n — Kyle Johnson (@VonPreux) December 21, 2019

在一次反擊中，「韓國殭屍」把Edgar 擊倒落地，Edgar靠著一向強大的回復力與意志苦苦支持，但逃脫後「韓國殭屍」再次把Edgar擊倒，最後拳證終止了比賽。

憑藉在2019年連續於第一回合KO對手，「韓國殭屍」賽後即時挑戰了剛成為冠軍的新王者Alexander Volkanovski。

在六月用了 58秒擊敗Renato Moicano後，這次「韓國殭屍」再次證明自己在UFC的地位：