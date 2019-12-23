【UFC】韓國殭屍第一回合擊敗Frankie Edgar 　劍指145磅新任王者

武備志
撰文：
最後更新日期：

Frankie Edgar 代替因傷退賽的Brian Otega，挺身而出於釜山與「韓國殭屍」Chan Sung Jung 對賽，但「韓國殭屍」在主場第一回合就將這位前冠軍擊敗。

一開賽就能看到身形差距，不論是身高還是臂展， Edgar 都不及對手。就算 Edgar 過去在155磅作戰，習慣比自己更壯的對手對戰，但這次卻是未能取勝。

在一次反擊中，「韓國殭屍」把Edgar 擊倒落地，Edgar靠著一向強大的回復力與意志苦苦支持，但逃脫後「韓國殭屍」再次把Edgar擊倒，最後拳證終止了比賽。

憑藉在2019年連續於第一回合KO對手，「韓國殭屍」賽後即時挑戰了剛成為冠軍的新王者Alexander Volkanovski。

在六月用了 58秒擊敗Renato Moicano後，這次「韓國殭屍」再次證明自己在UFC的地位：

我準備打25分鐘的比賽。但是我的教練和團隊告訴我這不會發生。上次勝利有說我只是好運，但這次不是。
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。