【聖誕】秘魯Takanakuy：12月25日約仇人打架　大人細路都參加

聖誕節大家有甚麼特別活動？除了食飯、逛街、開派對外，但如果可以在這個普天同興的日子，跟仇人大打一場，是否別有一番滋味呢？ 在秘魯的瓊比維卡省（Chumbivilcas）就有一個名叫Takanakuy的節日。在12月25日約仇人出來，用拳頭「解決」問題。對今年的香港人來說，還真是有點吸引力……

瓊比維卡省屬秘魯南部的一個省份，位於安第斯山脈地區（Andes）。當地居民每年12月25日都會舉辦一個名為「Takanakuy」的節日，有說意思為「互打」，亦有解作「血脈沸騰」。簡單來說，就是「大小朋友齊打交」。

居民會用徒手搏擊來解決個人、朋友、家庭或者地域間的紛爭。當然並非每一次都會打到面紅耳赤，有人打完會繼續動氣，亦有人會打到笑出來。

這個活動大人、小朋友、男人、女人都可以參加，只要你有不滿，甚至跟對方沒仇沒怨也可以參加。雖然看起來很隨便，但Takanakuy亦有規則要遵守，如「不可咬人」、「不可打倒地者」、「不可以拉頭髮」等。同時，亦有類似裁判的工作人員去控制場面，也有警察在場。

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徒手搏擊好像非常暴力，但其實Takanakuy終究都是個愉悅的節日，有音樂又有人跳舞，當然亦有很多美酒。打架的人也會穿著傳統腰帶以及一些色彩鮮艷的面具。開打前後亦要握手擁抱，很有規矩。

因為大家都不是專業拳手，自然沒有甚麼特別的技巧。因為不懂出拳的關係，那種大力的左右揮擊，就是這個活動的常用招數。最後也是鬥出拳多、下巴硬，剛好擊中對方就倒下。結果是，只要用上直拳就能佔據極大優勢。

不曉得各位香港人，今年會否特別想來一場Takanakuy呢？