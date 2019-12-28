【武編周記】搏擊沒有「鐵則」 只有用得著和用不著的差別

編輯R 最近失眠，找了俞大覲《劍經》以及其他人的解讀來看。有網友的解說清晰，閱讀時從中獲益甚多。

看到有人在該頁留言「寫得不錯，但重點你錯了，這兒真正的技術另有玄機」(大概意思)，樓主追問錯的地方，甚至引文解釋，留言者還是顧左右而言他，最後也沒什麼回應就拂袖而去。

這不是討論的好方法吧?



（https://www.bilibili.com/read/cv642208/）

搏擊沒有「鐵則」

如果有人對搏擊技術和書籍有一些解讀，你指出他錯並沒有問題，研究嘛，「假設」總是可以錯的。尤其是搏擊中並沒有「鐵則」，過去斷水流大師兄說過：

武術有很多鐵則，同時又要求你打破它。這是武術有趣的地方。一些拳手正正是打破了這些所謂的「鐵則」而取得成功。雙手要護頭、不要向對方後手的方向閃避、不要給人拿背、正反架對打時要後手先發......等等都是我們學拳時必定聽到的教導，而這些都是十分正確的技術和指示，因為這些「規則」的成功率很高。

但是當很多人跟從「鐵則」時，反而做相反的技術，可能會令對手不知如何招架。當然我還是認為初學的朋友不要看到Anderson Silva低手閃避後，自己跟人對打也跟著做。Anderson Silva是職業拳手，你不是，或許經過長時間訓練後你也可以，但重點在於「經過長時間訓練」。

有時先別故步自封，或許嘗試一下能令自己更進一步。因為所有的搏擊，都是人用招式，而不是招式用人：就算別人用不著，可能你卻會找到適合你的使用方法和時機。

對書的解讀

同理，對於古代的武術書，不同人有不同解讀也很正常。我一直認為讀書是不可能不加入個人解讀的，而跟文學著作不同，武術書是一種「工具書」(在未上升到「形而上」的哲學層面前)，對其解讀的「對」和「錯」有一個顯然易見的測試方法：實踐。

例如，對某本槍譜的一招，出現了A和B兩種解讀。那測試的方法就很簡單，只需要測試那一個的成功機率較高，那一個就是更貼近「對」的詮釋。

這固然因人而異。重點是哪一個對你而言用得著。

如果遵從「務實法則」，則解讀可以兩個都「錯」(兩個都用不著)，或者兩個都「對」(兩個都用得著)。

假如有一個人用了A方法，而且不斷成功，而B方法則不行，那對他而言就應該繼續用A方法。

直到他學到了其他技術，或者有什麼覺悟，「補完」了B方法，使它的成功率大幅提升，甚至超越A方法，那他就應該用B方法。

武術就是這麼Practical的一回事。

(題外話，我覺得兵器討論是較少爭議的，因為兵器殺傷力大，不論你練多強壯，一被擊中就完。那如何擊中別人的同時，自己不被擊中就很重要，不像徒手搏擊或許可以「挨」一兩拳)

理據是討論的第一步

既然沒有絕對答案，那有不同的解讀就很正常了。接下來就是應該如何跟別人討論。很明顯，拋出一句又沒有理據，這不是一個討論的方法，而且我懷疑這樣做的人，本來就沒想過要討論。

「另有玄機」不是一個說人錯的理由呀。又實踐又口口相傳，但不說錯在那兒，簡單來說就是癈話。如果認為「壓」錯的話，大可以說出自己的理解。因為到頭來可能只是自己對「壓」字的理解，和樓主的理解不同而已。只是，他沒有這樣做，他就是說「你錯」和「另有玄機」。

就是算你有理有據的回覆，那個不想討論的人也能重複又重複的回到自己的觀點上，用廣東話說，就是「㒼塞」（萌塞）。㒼者平也，無孔可入，故塞。比喻人固執不聽人勸。

當然，覺得別人錯，也沒有義務要解釋的。如果你不想解釋，例如覺得要收錢才解釋，大可以一開始就不理，收收埋埋即可。但說人錯又不解釋，大概只是想滿足一下自己「我對你錯」的心理。

面對這類人，反正他不想討論，大可以回覆「是是是，你說得對」「所言甚是」就可以，他開心就好。

這不止是武術討論，什麼討論也是這樣。有一位傳奇球員，批評現時靠數據找年輕球員，說有很多東西例如視野和技術，不是用電腦能檢測出來。結果有以下討論：

簡單說就是第一位網民認為球員好總會有人賞識，但其他人認為環境迫人，不那麼簡單。而我相信大部份人也同意，培養的環境對一個人的成長有很大影響，例如與很多地方相比，香港就不是一個培育運動員的好環境。然後那位網友也沒什麼說，就重複自己一句「慢慢就能上到大球會」。

我覺得這樣挺搞笑的，這不就是什麼都沒說嘛。那倒不如就leave it there，為什麼還要加那一句。這種「不理你說什麼我還是這樣覺得」，除了「哦」和那個又笑又喊的Emoji 外，我著實找不到回應方法。