【UFC/拳擊】 2020年初不容錯過的搏擊賽事

2019年正式步入尾聲，而當大家樂此不疲地回味過去一年間各場精彩比賽的同時，2020年春季的賽事也已經整裝待發。不論是拳擊還是綜合格鬥賽，在年頭都已經預定了一些令人期待的星級事擔當「頭炮」。當中最有話題性的當然是Conor McGregor再次出戰UFC，以及Tyson Fury與Deontay Wilder的WBC重量級冠軍爭奪戰。

Conor McGregor復出迎戰Donald Cerrone

UFC在去年11月正式宣布Conor McGregor會在2020年1月18日的UFC 246中出戰Donald Cerrone。今次是McGregor自2018年10月的UFC 229中敗給Khabib Nurmagomedov之後首次出賽。

這次McGregor的參戰可以說是萬眾期待，UFC 246的門票在公開售票後的一天內就已經宣布售罄。而除了Conor McGregor外，兩位前UFC冠軍Junior dos Santos和Rafael dos Anjos亦會在UFC 246中分別出戰Curtis Blaydes及Michael Chiesa。

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另外，UFC輕重量級冠軍Jon Jones也已經落實會在2月8日的UFC 247中出戰UFC輕重量級排名第四的Dominick Reyes，為UFC輕重量級冠軍寶座進行衛冕。而在近日的訪問中，Jon Jones就暗示在勝出這場比賽後，他很有興趣在接下來的賽事中挑戰重量級。

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Tyson Fury再戰Deontay Wilder

而在拳擊方面，2020年初也有不少有趣的賽事。當中於1月10日舉辦，由Claressa Shields與Ivana Habazin進行的WBC及WBO女子超次中量级冠軍戰可謂充滿話題性。

兩人原定在2019年的10月對賽，爭奪正在懸空的WBC及WBO女子超次中量级冠軍腰帶。但因為Habazin的教練在賽事過磅期間被Shields的助手從後襲擊暈倒，導致當晚比賽被取消。今次兩人再次碰頭，火藥味一定比上次有過之無不及。

Claressa Shields (左) vs Ivana Habazin (右)。圖片來源：https://bit.ly/36iDM3q

而在2020年初真正令人期待的拳擊賽毫無疑問就是於2月22日舉行，由現任冠軍Deontay Wilder再戰Tyson Fury的WBC重量級冠軍戰。這兩位未嚐一敗的冠軍級拳手曾在2018年10月時碰頭，但當日的賽事卻最終以極具爭議性的和局收場。

在結果宣布後，Tyson Fury的支持者多數認為Fury應該能夠以點數勝出，而Deontay Wilder一方則認為Fury被擊倒時的讀秒比平時慢。今次的再戰，應該能為2018時留下的一切爭議劃下句號。

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