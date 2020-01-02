【武林傳奇14】袁春波超人媽媽奪勝而歸　九場賽事過半現終結

武林傳奇再臨澳門，以激戰迎接2020。

「武林傳奇」（Legend Fighting Championship）在2009年成立於香港，比現時亞洲MMA龍頭 ONE Championship還要早2年。它是香港首個職業MMA 賽事組織，自2010年至2013年間在香港、澳門、馬來西亞共舉辦了11場賽事，邀請來自世界各地的拳手作賽，當中孕育了不少香港首代職業MMA拳手，不少現任前任UFC、ONE FC拳手亦曾在「武林傳奇」參賽。

2013年「武林傳奇」停辦賽事，直至去年終於重新回歸。繼今年9月「武林傳奇13」後，「武林傳奇」於12月28日再臨澳門，假美高梅舉行「武林傳奇14」，以精彩比賽迎接2020年。

以下是比賽精彩圖輯︰

+ 5 + 4 + 3

賽事的頭條主賽是「地獄風車」袁春波對陣「金剛狼」王亞勇。袁春波在「武林傳奇13」以一致判定戰勝了劉連杰，近日又以首回合降服對手奪得了MMC冠軍金腰帶，可謂狀態大勇。但王亞勇無懼挑戰，跟袁春波展開了精彩的攻防對決，雙方經過三回合的對決後都無法終結對手，賽事勝負最後落入裁判的裁定上。袁春波終以「分歧判定」勝過王亞勇，奪得了他在「武林傳奇」的二連勝。

聯合主賽方面，則上演了「武林傳奇」史上首場女子比賽，由「超人媽媽」苗捷對陣「功夫小光頭」劉連杰的妹妹劉潔。苗捷憑藉其巴西柔術背景，在比賽中取得地面優勢，最終以十字固降服對手取勝。

「武林傳奇14」完整賽果︰

BOUT9 MMA規則 66公斤︰袁春波 勝 王亞勇，分歧判定

BOUT8 MMA規則女子 57公斤︰苗婕 勝 劉潔，十字固降服

BOUT7 MMA規則 80公斤︰常俊鋮 勝 余建洪，分歧判定

BOUT6 MMA規則 80公斤︰畢德力雅 勝 楊展望，技術性擊倒

BOUT5 散打規則 66公斤︰劉連杰 勝 余雷，一致判定

BOUT4 MMA規則 61公斤︰李鵬 勝 陳傑，十字固降服

BOUT3 MMA規則女子 61公斤︰馮蕭燦 勝 楊奇，技術性擊倒

BOUT2 MMA規則 70公斤︰趙國安 勝 李福耀，十字固降服

BOUT1 MMA規則 70公斤︰花斌 勝 曹玉，Von Flue Choke