【UFC】官方十年大事回顧

在2010年到2019年期間 ，UFC共舉辦了363個大會，當中不少選手由寂寂無名變得家傳戶曉，也有一些曾經如日方中的冠軍在落敗後黯然退出。在迎接2020年來臨的前夕，UFC官方就特別製作了10集的《UFC Decade in Review》系列，以一年一集的簡短視頻模式為UFC過去十年的重要里程碑作出回顧。

在過去的十年間，隨著UFC在市場的成功，UFC的比賽愈辦愈頻密，競爭也愈來愈激烈。在新星湧現的同時，一些早期的冠軍級選手也開始退下火線。以2010年為例，就可以看到新秀Cain Velasquez的崛起，成功擊敗巴西重量級傳奇Antonio Rodrigo Nogueira，並隨後擊敗Brock Lesnar成為UFC重量級冠軍。而同年，前UFC輕重量級冠軍Chuck Liddell在UFC 115被Rich Franklin KO擊敗後則宣布退休。

通過吸收WEC和Strikeforce等競爭對手，UFC由2001年ZUFFA剛購入UFC時的五個量級擴展到現時的十二個量級，當中包括WEC主打的輕體重級別以及UFC曾經堅決反對舉辦的女子級別。

而在擴展後，巴西選手Jose Aldo在UFC七次衛冕羽量級冠軍成功，以及Ronda Rousey空降UFC成為女子雛量級冠軍並四次衛冕成功都是2014年時綜合格鬥界的大新聞。

當然，在UFC這十年的歷史中，不得不提的當然還有Anderson Silva由無敵到大意失荊州、Jon Jones和Khabib Nurmagomedov的崛起、Conor McGregor成為UFC雙冠軍並在拳擊賽事挑戰Floyd Mayweather Jr.等。

+ 9 + 8 + 7

想要回顧這些精彩片段，可到UFC官方YouTube頻道觀看完整《UFC Decade in Review》系列視頻:

https://www.youtube.com/user/UFC/search?query=ufc+decade+in+review