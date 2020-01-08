【澳洲大火】UFC選手Masvidal願親身救災　巴柔組織聯手義賣

剛在去年11月奪得「Baddest Motherf___er」（簡稱「BMF」）腰帶的UFC選手Jorge Masvidal於Twitter上表示，自己將會在2月去到澳洲為當地提供協助，他更希望幫忙撲滅大火。至於巴西柔術組織BJJWorld.TV、Heel Hookers以及Pure MMA，則聯手推出了一款印有「Fight for Australia」的Rash Guard進行義賣。 大底在災禍面前，就算再乖戾的「壞孩子」，都會展現出人性的美善。

由「Motherf__er」到「Earth Saver」

現年35歲的Jorge Masvidal素來就以流氓作風見稱。當去年Nate Diaz向他叫陣之際，UFC立即就感受到當中的話題性，很快安排了兩人在UFC 244對賽。結果Masvidal成功以「技術性擊倒」（Technical Knockout）取得勝利，並從「巨石強森」手上接過了「Baddest Motherf___er」腰帶。

想不到這位「地上最強壞孩子」，竟然展現出溫情的一面。今個星期初，Masvidal在自己的Twitter帳戶上，轉載了一張兩隻神色哀傷的袋鼠，互相擁抱的照片。並寫道他將會在2月到訪澳洲，希望屆時能夠為當地災情提供協助。他更想為撲滅大火而盡一分力。

I’ll be in #Australia in February and would like to help. Proceeds from my visit will go to help but I also want to physically help put out the fires #theresurrection https://t.co/OMuOkfxMcY — Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) January 4, 2020

另一方面，巴西柔術平台BJJWorld.TV亦在Instagram上宣布，他們將會與Heel Hookers以及Pure MMA合作，製作一款印有「Fight for Australia」的Rash Guard進行義賣。所有收益會全數捐予澳洲最大型的野生動物保育組織「WIRES」（Wildlife Information Rescue and Education Service），他們現時的籌款目標為10萬美元以上。

而著名澳洲MMA拳手Robert Whittaker亦在Instagram分享了澳洲山火的消息，他頌揚消防員乃真正的英雄，並呼籲民眾捐助不同的救援基金。

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一方有難 八方支援

澳洲山火自去年9月燃燒以來，一直都未有消減跡象。至今已經做成了20人死亡，1500間房屋焚毀，以及至少有5億隻野生動物死亡，包括8000隻「澳洲國寶」樹熊。

此等景況引起了全球關注，除了武術界之外，各方都紛紛對澳洲伸出援手。例如著名美國歌手P!nk，就打算向當地的消防部門捐助50萬美元。而英格蘭歌手Liam Payne亦上載了有關澳洲山火的照片，希望大眾繼續關注事件。

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