【美國】男子法庭申請與前妻「一騎討」　要求用12周時間找武士刀

美國堪薩斯州一名男子向法官申請，要求與前妻及其代表律師來一場「武士對決」。他更想法庭給予12周的時間，讓他尋找合適的武士刀。 而對方則表示，對決的後果遠比交出撫養權及房產稅嚴重，因此希望法庭不予接納……

從物理上毀掉你的人生

現年40歲的David Ostrom，今個月3號向法庭申訴，指其前妻Bridgette及她的代表律師Matthew Hudson，以法律手段毀掉他的人生。他正為著房產稅及撫養權的事宜而頭痛不已。

因此他向法庭提出申請，要求以「生死搏鬥」的形式，解決雙方爭議。並希望法官給予12周時間，讓他能夠尋找合適的武士刀。他指出，美國並沒有明確禁止或者限制「生死搏鬥」作為一種法定權力，而他實在是受夠了。

「我想Hudson律師的荒謬，把我也迫得荒謬了」。Ostrom建議，前妻可以選擇由她的律師率先迎戰。

離婚搞到要拔武士刀，無怪是次案件會成為網絡熱話。（圖片擷取自http://bit.ly/2FUI19q）

離婚而已，不用死

至於對前妻Bridgette一方來說，Ostrom的提案顯然沒有甚麼建設性。Hudson認為，「生死搏鬥」的後果遠比交出撫養權及房產稅嚴重，懇請法庭拒絕有關申請。

法官Craig Dreismeier就表示，在雙方情緒都未能平穩底下，法庭不會受理任何提案並過早裁決。

這宗案件經英國《衛報》報道後，旋即成為了網絡熱話。有人笑稱不用閱讀內文，就知道是出自美國。另外亦有人指Ostrom要利用好12周時間鍛煉刀技，否則只會落得同歸於盡的下場。而這個場面亦令人想起了《權力遊戲》（Game of Thrones）裡的「Trial by combat」。劇中人物會以死鬥的方式，決定他們是否有罪或無辜，帶有「生死由天」的意思。

不過也有網友指出，其實Ostrom在同一份文件之內，就表明放棄「一騎討」的選項。是次報道的標題，純屬譁眾取寵。

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